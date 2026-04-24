Lärare i bild/musik/idrott Heliås
2026-04-24
Heliås är en fristående f-6 skola belägen på natursköna Hemmanet i Njurunda strax utanför Sundsvall. Skolan har en naturvetenskaplig inriktning vilket innebär att eleverna har mer tid för de naturvetenskapliga ämnena men också att eleverna lär genom ett naturvetenskapligt arbetssätt i alla ämnen. Skolans ledord Naturvetenskap, trygghet och kvalitet genomsyrar skolans arbete och bidrar till skolans vision om att eleverna ska lämna oss väl förberedda för att kunna välja sin framtid.
På Heliås möts eleverna av engagerad, flexibel och lösningsorienterad personal med höga förväntningar och ett relationellt förhållningssätt som samarbetar för att alla elever ska utveckla sin fulla potential.
Inför läsåret 2026-2027 söker vi en lärare med behörighet att undervisa i bild, musik och idrott för åk 1-6. Viss tid kommer att vara förlagd i förskoleklass.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i bild, musik och idrott enligt gällande styrdokument. Du bidrar till en trygg och stimulerande lärmiljö och samarbetar nära med kollegor och skolledning.
Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet i bild, musik och idrott för årskurs 1-6, alternativt 1-3 eller 4-6.
* God pedagogisk förmåga och ett tydligt ledarskap
* Relationellt förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och lösningsorienterad, med höga och positiva förväntningar på elevernas utveckling.
Vi erbjuder
• En trygg och välfungerande skola
* Engagerade kollegor och nära samarbete med skolledning
* Möjlighet att vara med och utveckla undervisning och verksamhet
Tillträde: augusti
Anställningsform: Provanställning tillämpas
Lärarlegitimation är ett krav, erfarenhet är meriterande.
Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag 27 maj.
Maila din ansökan till rektor Caroline Sundström: caroline.sundstrom@helias.se
Vi sköter rekrytering själva och tackar vänligt men bestämt nej till erbjudanden från rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: caroline.sundstrom@helias.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heliås Kunskapscentrum AB
(org.nr 556815-4552)
Rönnvägen 12 (visa karta
)
862 33 KVISSLEBY
