Lärare i bild Lilla Sätraskolan
Gävle kommun, Sätra rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-02-10
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Sätra rektorsområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Lilla Sätraskolan tillhör Sätra rektorsområde som är ett växande och mångkulturellt område. I våra skolor möts elever från olika kulturer och lär av varandra. Vi arbetar aktivt med våra prioriterade områden: Integration och värdegrund samt språk och kommunikation. Vi kan, vill och vågar utmana våra elever för att nå bästa studieresultat. Vidare ligger vi i framkant när det gäller att arbeta med skolutveckling. Vi sätter mål som är tydliga för alla och följer systematiskt upp och utvärderar dessa. Vi medverkar aktivt i utveckling och effektivisering genom att bidra med förslag till förbättringar och utveckla vår kompetens. Genom att lyfta upp och tillvarata goda exempel i organisationen, inspirerar och motiverar vi varandra till fortsatt utveckling.
Lilla Sätraskolan är belägen nära fantastiska utemiljöer och på skolan går ca 300 elever i årskurs 3-5. Vi söker nu en lärare i bild tillsammans med MA eller SV, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Är du en relationsskapande person som trivs med att leda, motivera och hitta nya vägar för att skapa en positiv lärmiljö? Då kan den här tjänsten vara rätt för dig! Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en lustfylld, varierad och kvalitativ skoldag där elevernas utveckling och välmående står i fokus. Du stöttar och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar undervisningen efter deras olika behov och förutsättningar. Arbetet sker i nära samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer och utförs enligt gällande mål och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Att du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
* Att du arbetar med kartläggning av elevers behov och anpassar undervisningen efter deras förutsättningar.
* Att du bidrar till ett tryggt och inspirerande lärande i samverkan med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
* Vi söker dig med lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 3-5 i bild tillsamans med MA eller SV.
* Som lärare behöver du ha förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket samt ha generella kunskaper och erfarenheter av digitala verktyg.
* Du är även förtrogen med och har kunskap om, läroplanen för grundskolan.
För att lyckas i rollen har du:
* Relationsskapande förmåga och bygger snabbt trygga, förtroendefulla relationer som får elever att trivas och känna sig inkluderade.
* Samarbetsorienterat arbetssätt, där du bidrar positivt och lösningsfokuserat i samarbetet med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
* God struktur och planeringsförmåga, vilket gör att du organiserar undervisningen väl och arbetar systematiskt med planering, genomförande och uppföljning.
* Ett tydligt och inkluderande ledarskap, där du skapar studiero, motiverar elever och anpassar undervisningen utifrån deras behov.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor Lilla Sätraskolan
Anna Ramberg anna.ramberg@gavle.se 026172912 Jobbnummer
9734477