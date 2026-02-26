Lärare i bild, låg- och mellanstadiet
2026-02-26
Vi söker en legitimerad lärare i bild till en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Bildundervisningen på vår skola motsvarar inte en hel heltidstjänst, vilket innebär att tjänsten är en blandtjänst där cirka:
ca 70 % utgörs av undervisning i bild
ca 30 % består av skolgemensamma uppdrag såsom resurslärartid, avlösning av klasslärare för planering, rastvärdskap samt möjlighet att leda konstklubb eller annan kreativ verksamhet efter skoldagens slut.
Som bildlärare ansvarar du för:
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning i bild.
Bedömning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling.
Att utveckla elevernas kreativitet, skaparglädje och estetiska uttryck.
Att bidra till en inspirerande och strukturerad lärmiljö.
Samarbete i arbetslag samt deltagande i APT och skolans utvecklingsarbete.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i bild för grundskolan.
Har ett starkt intresse för estetiska lärprocesser och elevers kreativa utveckling.
Trivs i en flexibel roll där undervisning kombineras med skolövergripande uppdrag.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Har lätt för att skapa relationer och möta elever i olika situationer under skoldagen.
Vi erbjuder
En trivsam och utvecklande arbetsmiljö i en mindre fristående skola med nära relationer till elever och kollegor.
Engagerade kollegor som samarbetar tätt och gärna delar erfarenheter.
Möjlighet att påverka och utveckla skolans estetiska verksamhet.
Korta beslutsvägar och stort fokus på elevernas trygghet och välmående.
En varierad och meningsfull tjänst där du blir en viktig del av hela skolans verksamhet.
Legitimation som lärare i bild för grundskolan.
Behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av undervisning i flera årskurser samt intresse för skapande verksamhet utanför ordinarie undervisning.
Om skolan
Uppsala Enskilda Skola är en fristående F-5-skola med cirka 260 elever och ingår i Stiftelsen Liten Lär. Vi har tio klasser och ett fritidshem som erbjuder en stimulerande och trygg verksamhet för våra elever.
Vi är en engagerad och utvecklingsinriktad personalgrupp som tillsammans arbetar för att varje elev ska må bra, känna trygghet och få rätt stöd och utmaningar i sitt lärande. Vår ambition är att ständigt förbättra vår undervisning och verksamhet - för barnens bästa.
Välkommen med din ansökan senast 26 mars 2026. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till daniela.strandberg@uppsalaenskildaskola.com
Vänligen märk e-postmeddelandet med "Ansökan"
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
