Lärare i bild åk 4-9, Bergshamraskolan, Solna stad
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2026-06-22
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Är du nyfiken på att arbeta i en växande skolmiljö? Vill du vara med och säkerställa en bra skolgång för våra elever där samarbete är avgörande och där din kompetens gör stor skillnad? Sök då gärna tjänsten som lärare på vårt nya högstadium på Bergshamraskolan!
Om arbetsplatsen
I höst är vi en skola med cirka 410 elever i årskurs F-8 och där högstadiet successivt byggs ut med en årskurs i taget. Skolan ligger med Edsviken och Ulriksdals slottspark in på knuten, vilket innebär att vi har nära till naturen men samtidigt bara 12 minuter med tunnelbana till centrala Stockholm.
På Bergshamraskolan arbetar vi aktivt med strukturer och arbetssätt i syfte att skapa delaktighet på skolan. Vi är en gemytlig skola där vi arbetar tillsammans med kollegor i en trivsam miljö. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som ser till elevernas bästa i vårt dagliga arbete. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram värdeorden Trygghet, Kunskap och Gemenskap som ligger till grunden för vårt dagliga arbete på skolan.
Högstadiet och bildsalen har helt nyrenoverade lokaler där miljön optimerats för ett bra lärande för alla.
Vad innebär arbetet?
Vi söker en legitimerade lärare i bild åk 4-9. Bildtjänsten innebär schemalagd undervisning i bild torsdagar och fredagar. För en heltidstjänst krävs att du kan kombinera bilden med ytterligare minst ett kärnämne för arbete i studioverksamhet. Till läsåret 27/28 kan undervisning i bild kombineras med annat ämne i ordinarie klass.
Du har, tillsammans med övriga lärare, ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för elevernas utveckling. I tjänsten ingår alla delar som omfattar dina ämnen från att utveckla idéer och planera arbetet till att skapa och utvärdera arbetet. Du genomför lektioner, pedagogisk dokumentation samt strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla elever kan känna sig sedda. I vår skolutveckling fokuserar vi på tillgängligt lärande och ser att samarbete är nyckeln till ett gemensamt lärande och förbättrade elevresultat.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i bild åk 4-9
har erfarenhet av arbeta som lärare på högstadiet
är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
är förtrogen med LGR 22.
Vi ser det som meriterande om du har behörighet att undervisa i ytterligare ämne utöver bild.
Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla barn kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmågan att verka för demokratiska värderingar.
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet.
Du har, precis som vi, ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas och du har förmågan att skapa situationer där elever lyckas.
Mer information om ansökan
Tjänsterna är tillsvidare med tillträde 11 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Linn Thomasson på linn.thomasson@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 5 juli 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
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171 86 SOLNA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Linn Thomasson, rektor linn.thomasson@solna.se Jobbnummer
9971724