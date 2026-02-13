Lärare i årskurs 4-6 till Kimstadskolan
Är du en driven och kreativ lärare med ett gediget intresse för pedagogisk utveckling? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Kimstad är ett mindre samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, här ligger Kimstadskolan. Vi är en årskurs 4-6 skola med 115 elever och åldershomogena klasser. Skolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag ett för varje årskurs.
Kimstadskolan och Grebyskolan har ett nära samarbete, där vår röda tråd är samspel, självkänsla, empati och ansvar som genomsyrar verksamheten från förskoleklass på Grebyskolan till årskurs 6 på Kimstadskolan.
Vi har från förskoleklass till årskurs 6 gemensamma handlingsplaner för kärnämnena matematik, svenska och engelska. Syftet med handlingsplanerna är att säkerställa likvärdighet i undervisningen och även skapa tydlighet vid övergångar mellan klasser/stadier.
Riddaren har en stark koppling till Kimstad som ort och vi har därför valt att ha några av de gamla kraven som ställdes på en riddare som förebild för vårt arbete med trygghet, lärande och personlig utveckling i skolan.
Vi söker nu en vikarierande kollega som vill komplettera vårt arbetslag!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för undervisningen på skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten.
Du ansvarar även för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet.
Vi arbetar i ämneslärarsystem där du planerar och genomför undervisningen tillsammans med kollegor i ämneslag och arbetslag.
I tjänsten på Kimstadskolan arbetar lärarna med mentorskap, vilket innebär att arbetslaget gemensamt ansvarar för en årskurs.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 4-6, med behörighet i matematik och NO.
Vi hoppas att du som vår blivande kollega är kreativ och har lätt att skapa relationer med elever och kollegor.
Du är skicklig i samarbetet med andra och anpassar din kommunikation efter den du möter. Du har ett stort engagemang för skolans hela verksamhet.
Du känner dig trygg i rollen som lärare, har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten och är en härlig pedagog för våra elever på skolan.
Du tar ansvar och har blick för att se vilka insatser som behövs i stunden och tar initiativ. Du har ett flexibelt arbetssätt och förmåga att skapa ett positivt arbets- och utvecklingsklimat.
Du har en tydlig förankring i läroplanen och ett gediget intresse för pedagogik och pedagogisk utveckling. Vi ser positivt på erfarenhet av pedagogiskt arbete.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 16 mars 2026 till och med 18 juni 2027
Tillträdesdatum: 16 mars
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 januari, urval sker löpande
Kontakt: Rektor Joachim Lindgren, 011-15 18 28, joachim.lindgren2@norrkoping.se
eller biträdande rektor Malin Anglesjö, 011-15 18 40, malin.anglesjo@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
