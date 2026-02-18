Lärare i årskurs 4-6 till Hovåsskolan
2026-02-18
Delar du Hovåsskolans viktiga ledord som är arbetsglädje och samarbete? Då är du kanske en av våra nästa medarbetare när vi nu söker lärare i årskurs 4-6 med bred behörighet!
På Hovåsskolan går cirka 580 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt anpassad grundskola. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 kommer du att tillhöra mellanstadiets arbetslag och ha ett nära samarbete med dina kollegor. För oss är arbetsglädje och samarbete viktiga ledord och vi vill tillsammans skapa en helhetssyn på elevens utveckling och lärande.
I tjänsten ingår ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt mentorskap. Du deltar också i det kollegiala lärandet på skolan. Genom varierad och anpassad undervisning ger du den ledning och stimulans som individ och grupp behöver i lärandet. I ditt uppdrag tar du hänsyn till elevernas personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 4-6. Det är meriterande med en bred behörighet i de teoretiska ämnena.
Tidigare undervisningsvana är meriterande men vi välkomnar också dig som nyexaminerad att söka tjänsten. För att du som är nyexaminerad lärare skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Du är pedagogisk och får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Dessutom är du samarbetsinriktad och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Du är strukturerad och upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola.
