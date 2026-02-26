Lärare i årskurs 4-6 till Gamlestadsskolan
2026-02-26
Vi söker nu en legitimerad lärare i åk 4-6 med behörighet att undervisa i NO, teknik, matematik och svenska.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du att tillhöra ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Du har ansvar för undervisningen i klassrummet och samarbetar samtidigt med dina kollegor genom att både ge och ta stöd för att utveckla och förbättra undervisningen. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från läsår augusti 26 - juni 27.
Beskrivning om skolan
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.
På Gamlestadsskolan går det cirka 550 elever i årskurs F-9 och vi har fyra fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Skolan är organiserad så att det finns mindre skolor i den stora skolan, allt för att öka närheten och för att alla skall känna sig sedda. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel.
Vår vision är "Tillsammans lär vi oss och utvecklas för att kunna vara med och förbättra världen". Det ställer krav på oss alla att verkligen försöka arbeta tillsammans och vara villiga att lära oss nytt samt att vi hela tiden strävar efter förbättringar. I stort som i smått. Det är en vision för oss alla - både personal och elever.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare för åk 4-6 och är behörig att undervisa i matematik, NO, teknik och svenska.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som lärare men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att söka.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är engagerad pedagog med en positiv inställning och ett tydligt ledarskap. Du har god förståelse för hur individers olika förutsättningar och hur de tar till sig kunskap. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att skapa goda relationer.
Vi söker dig som är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och kan se fler än en möjlig lösning. Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem och visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är även inbjudande och positiv som person.
Intervjuer kommer att hållas löpande under annonseringsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
