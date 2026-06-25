Lärare i årskurs 1-3
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Skellefteå Visa alla grundskollärarjobb i Skellefteå
2026-06-25
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På Internationella Engelska Skolan Skellefteå är vi ett team som drar åt samma håll. För att trivas hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Vi har ett starkt elevhälsoteam som jobbar nära eleverna och lärarna.
Vi söker en klasslärare i årskurs 1-3
> en tjänst på heltid.
> Ferieanställning med tillträde augusti 2026. Provanställning tillämpas de första 6 månaderna.
Tjänstebeskrivning
IES Skellefteå är en tvåspråkig skola där vi jobbar tillsammans, personal och elever, i en internationell miljö. Du bör känna dig bekväm med att kommunicera i både tal och skrift med både elever, deras familjer och personal på engelska och svenska. Undervisningen på IES följer svensk läroplan och kursplaner. Du kommer att ingå i teamet för F-3 som leds av ämnes- samt årskursledare.
Vem är du?
• Du har lärarexamen med behörighet att undervisa i de yngre åren.
• Du har kunskaper om och delar Internationella Engelska skolans värderingar och ethos*
• Du har erfarenhet från arbete i skolan.
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssätt.
• För mer information om vår skola, vänligen se https://engelska.se/our-schools/skelleftea/
Tjänsten börjar i augusti 2026. Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers webbplats så snart som möjligt.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://skelleftea.engelska.se
Brännavägen 57 (visa karta
)
931 44 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Skellefteå Kontakt
Joana Garcia recruitment.skelleftea@engelska.se 0910-142 39 Jobbnummer
9979485