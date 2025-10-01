Lärare i år F-6 till Västerås stad
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-10-01
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad. För att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag kommer vara att arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utveckla nya arbetssätt utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att eleverna mår bra och känner sig trygga i skolan.
Din kompetens
Du är legitimerad lärare inom grundskolan mot årskurs F-6, alternativt är du legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och använder dig aktivt av digitala verktyg i klassrummet. Som person skapar du tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. För dig är samarbete en självklarhet både i planering och när det gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter.
Vi erbjuder
Bland våra medarbetare finns en mångfald av kunskap och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Här blir du en del av en stor skolorganisation med möjlighet till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Vi erbjuder olika former av kompetensutveckling så som utbildningar, nätverk, mentorskap och möjlighet till karriärvägar som förstelärare eller lektor. Vi har också ett traineeprogram för blivande skolledare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Behov just nu
Brandthovdaskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/brandthovdaskolan
• Lärare åk 4-6, Sv/SO/Eng. Vikariat 251201-261218.
Emausskolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/emausskolan
• Klasslärare åk 1-6.
Fridnässkolan, https://skola.vasteras.se/grundskolor/fridnasskolan
• Lärare åk 4-6, Ma/No.
Rekryteringsprocess
Vi har en central och gemensam rekryteringsprocess för lärare inom grundskola. Det innebär att vi intervjuar och tillsätter våra tjänster löpande utifrån skolornas behov. Vi uppdaterar annonsen kontinuerligt med lediga tjänster. Du får självklart möjlighet att önska skolor när du skickar in din ansökan. Om du går vidare efter eventuell intervju får du möjlighet att besöka valda skolor utifrån aktuellt behov.
Är du inte utbildad lärare kan din ansökan förmedlas ut till rektorer som har lediga tidsbegränsade anställningar.
Om du idag jobbar som lärare på våra skolor men är intresserad av att byta enhet behöver du ansöka här. Du kommer däremot inte behöva gå igenom samtliga moment i rekryteringsprocessen.
När du gör din ansökan fyller du i en enkät, här har du möjlighet att berätta vilken eller vilka skolor du är intresserad av. I din ansökan vill vi att du bifogar:* Ditt CV* Din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning.
Har du frågor? Hör gärna av dig till oss.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterare F-6
Kristin Collén grundskollarare@vasteras.se 021-39 08 03 Jobbnummer
9534294