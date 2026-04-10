Lärare i anpassad grundskola
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
På Gärdesskolan och Olaus Petri skola arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet. Vi har en skolkultur som präglas av höga förväntningar. Vår undervisning är strukturerad och varierad med en kombination av traditionella läromedel och digitala enheter. Vårt höga meritvärde är ett kvitto på att eleverna når skolframgång på Gärdesskolan. Meritvärdet i årskurs 9 är ett av de högsta i staden.
Enheten består av två grundskolor och en anpassad grundskola på Östermalm; Gärdesskolan F-9 samt anpassad grundskola och Olaus Petri skola F-3. Tillsammans är vi cirka 650 elever och 120 medarbetare som arbetar mot målet en bra skola för alla.
Den anpassade grundskolan på Gärdesskolan nyligen genomgått en renovering för att möta morgondagens behov. I samband med det ökar elevkapaciteten till 40 elever. Just nu har vi har cirka 30 elever inskrivna som läser både ämnen och ämnesområden. Våra klasser i anpassad grundskola är lokalintegrerade och ingår i skolans arbetslag som arbetar inkluderande utifrån elevernas behov och förmågor och tar till vara naturliga möten i skolans dagliga arbete. I undervisningen och på fritids finns det tillgång till grupprum, undervisningskök, sinnesrum, motorikrum och ateljé och flera skolgårdar. I några av de praktiskt-estetiska ämnena undervisar lärare från grundskolan. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet och för våra elever över 12 år erbjuder vi korttidstillsyn. Korttidstillsyn och fritids har egna lokaler. Personalen som arbetar i den anpassade grundskolan består av speciallärare, specialpedagog, resurspedagoger och elevassistenter. Vi har en elevhälsa med alla professioner. Vi är inne i en expansiv fas och utökar med ytterligare en klass.https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/gardesskolan-f-9/https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/anpassad-grundskola/gardesskolans-grundsarskola-1-9/Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en är strukturerad, engagerad och kommunikativ lärare mot ämnesområden. Du har ett lösningsfokuserat förhållningsätt och är kreativ i ditt sätt att möta elevernas behov. Du ansvarar för hela undervisningsprocessen för eleverna som läser ämnesområden. Du har god förmåga att skapa relationer med elever. Du kan tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att du uppträder som en god förebild för eleverna. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen enskilt och tillsammans med resurspedagogerna. Gentemot resurspedagogerna och elevassistenterna i grupperna har du en handledande roll. Du samarbetar med fritids och KTT för att möjliggöra elevens hela lärprocess under dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa elever i anpassad grundskola, grundskolans årkurs F-3 eller utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Du har ett inkluderande förhållningssätt.
Dina förväntningar är höga på dig själv, dina kollegor och dina elever.
Du har en god samarbetsförmåga.
För dig är eleverna alltid i fokus.
Du tycker om utveckling och vill vara med och utveckla verksamheten.
Du har god insikt och kunskap om den anpassade grundskolan och fritidshemmets styrdokument.
Du använder kreativitet och anpassar förhållningssätt, metoder och tekniker utifrån elevens behov.
Du använder ledigt digitala verktyg i din undervisning samt är van att använda tydliggörande pedagogik och TAKK.
Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola eller med målgruppen för anpassad grundskola.
Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Banérgatan 56 (visa karta
)
115 53 STOCKHOLM
Stockholm Kontakt
Emmma Persson, Sveriges lärare emma.e.persson@edu.stockholm.se 08-50844250
9847488