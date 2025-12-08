Lärare i anpassad grundskola
2025-12-08
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Åkerskolan är en F-6 grundskola samt anpassad grundskola 1-6 med tillhörande fritidshem. Skolan är vackert belägen nära omväxlande natur i Nässjö kommun.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan vill vi att du skickar in din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten kan du kontakta ansvarig person för rekryteringen. Kontaktuppgifter framgår i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare till anpassad grundskola på Åkerskolan
På Åkerskolan går elever i årskurs 16 med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.
Om uppdraget:
Som lärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Du leder även elevassistenter som stöttar eleverna under skoldagen, så att de kan genomföra sina uppgifter och utvecklas enligt läroplanens mål.
Läroplanen ligger till grund för elevernas kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling. Din roll är att skapa en strukturerad och stimulerande lärmiljö där varje moment under dagen blir ett tillfälle för lärande. Tillsammans med elevassistenterna genomför du undervisningen enligt din planering.
Arbetslag och samarbete
Du ingår i ett arbetslag tillsammans med elevassistenter där du har större delen av din undervisning. Utöver detta är du en del av ett lärararbetslag som arbetar med samplanering av undervisning och gemensam planering av den dagliga verksamheten.Kvalifikationer
Anpassad grundskola åk 1-9 växer och vi behöver utöka vår organisation genom att rekrytera fler lärare.
För en tillsvidareanställning söker vi en legitimerad speciallärare med inriktning mot anpassad grundskola.
Meriterande kompetenser:
• Tecken som stöd och teckenspråk
• Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola
• Att tycka om att arbeta med barn och ungdomar är en självklarhet.
• Arbetet sker i arbetslag och kräver att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
• Personlig lämplighet är avgörande i rekryteringen.
Om du är legitimerad grundskollärare och skulle se det som intressant och lärorikt att börja undervisa i anpassad grundskola, kan vi erbjuda en visstidsanställning. För att förlänga anställningen behöver du påbörja studier till speciallärare med inriktning mot anpassad grundskola inom ett år.
Vi lägger stor vikt vid att du:
• Har god samarbetsförmåga
• Är engagerad och flexibel
• Arbetar aktivt för att göra skolan tillgänglig för alla elever
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Anpassad grundkola
Frida Nässelblad frida.nasselblad@nassjo.se Jobbnummer
