Lärare i Åk4 - Åk6 ( 50 %)
Rosholmen Education Academy AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2025-09-09
Är du en engagerad lärare som vill arbeta i en trygg och familjär skolmiljö? Vi söker nu en mellanstadielärare till vår skola i Vårberg.
Om skolan
Vi är en F-9-grundskola med cirka 200 elever, belägen i Vårberg, Skärholmen. Här arbetar vi nära elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö. Vår skola präglas av småskalighet, engagemang och gemenskap, där varje elev får bli sedd och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Vi söker en engagerad och flexibel lärare som vill arbeta hos oss på mellanstadiet. Tjänsten omfattar cirka 50-60% och passar dig som tycker om att arbeta nära eleverna och vara ett viktigt stöd i deras utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du främst att arbeta med mindre grupper av elever ( ÅK4 - ÅK6). Ditt uppdrag blir att ge extra stöd i olika ämnen, anpassa undervisningen efter elevernas behov och hjälpa dem att nå sina mål. Du kommer att samarbeta med klasslärare och övriga kollegor för att skapa en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö.Kvalifikationer
Behörig lärare, främst inom SVA och matematik för åk 4-6.
Erfarenhet av arbete i skola eller med barn/ungdomar är meriterande.
Du är tydlig, trygg och relationsskapande.
Du har god förmåga att anpassa undervisningen efter olika behov och nivåer.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag med fokus på samarbete och elevens bästa. Vi erbjuder en deltidstjänst på 50-60%, där du får möjlighet att arbeta nära eleverna och verkligen göra skillnad i deras skolgång.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@anfs.se
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: ansokan@anfs.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosholmen Education Academy AB
Vårbergsvägen 63B
)
