Lärare i åk 4-6 till Pär Lagerkvistskolan

2025-09-19
Pär Lagerkvistskolan hittar du i den nya stadsdelen Bredvik ca 5 km från Växjö centrum. Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand, nära till skog och natur. Skolan startade 2017 och är en F-9 skola med ca 700 elever. I samma byggnad finns även en förskola. På skolan finns ett språkspår som syftar till att utveckla elevernas språkliga förmåga, språkspåret sträcker sig från förskoleklass till åk 9.
Pär Lagerkvistskolan hittar du i den nya stadsdelen Bredvik ca 5 km från Växjö centrum. Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand, nära till skog och natur. Skolan startade 2017 och är en F-9 skola med ca 700 elever. I samma byggnad finns även en förskola. På skolan finns ett språkspår som syftar till att utveckla elevernas språkliga förmåga, språkspåret sträcker sig från förskoleklass till åk 9.
Vårt uppdrag är att stödja barn och elevers utveckling och lärande i ett 1-16-perspektiv. Samverkan sker mellan förskola och skola för att stödja barn och elevers övergång mellan olika stadier. Målet i ett 1-16-perspektiv är att vi tillsammans ska erbjuda en kreativ och utmanande lärmiljö. F-6 lokaler ligger i husets östra del med en inbjudande skolgård.
Fritidsverksamheten finns i direkt anslutning till klassrummen. Goda möjligheter finns att nyttja skolans bibliotek, dansrum och idrottshall.
Pär Lagerkvistskolan är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger. Tillsammans med eleverna ska vi utveckla och ansvara för att skolan ska vara en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar. På Pär Lagerkvistskolan är målet att skapa en tillgänglig lärmiljö som genomsyrar arbetet i skolan. Vi arbetar utifrån en differentierad undervisning och ett medvetet ledarskap.
Vi söker nu en lärare som ska ingå i arbetslag 4-6. Du kommer jobba i åk 4 i nära samarbete med din årskurskollega. Du och din kollega samplanerar och genomför mycket av undervisningen tillsammans. I åk 4 går det för närvarande 45 elever fördelade på två grupper. I vårt språkspår, som är en verksamhet för elever med språkstörning, inkluderas eleverna i klasserna. Du kommer ha ett nära samarbete med logoped, speciallärare och lärare med specialkompetens inom detta område.
Som lärare hos oss arbetar du med att planera och genomföra undervisning enligt gällande läroplan. Vi arbetar kollegialt inom F-6, där teamkänslan är viktig, då vi tror starkt på att det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i åk 4-6 i svenska och SO-ämnena. Vi ser gärna att du även har behörighet att undervisa i engelska.
Du är en engagerad, reflekterande och driven lärare. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att skapa en strukturerad och varierad undervisning. Du planerar och utvärderar undervisningen utifrån analys av elevers resultat. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera dina elever i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära.
Alla lärare ingår i ett kollegialt lärande där undervisning står i fokus. Du skapar en god studiero i dina undervisningsgrupper för att nå hög måluppfyllelse och är en tydlig ledare i klassrummet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
