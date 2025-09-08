Lärare i åk 4-6 på Danholnsskolan
2025-09-08
Vi söker dig som är lärare i årskurs 4-6 med inriktning mot matematik, NO och teknik! Är just du vår nya medarbetare och våra elevers nya lärare? Vill du bidra till att alla våra elever lyckas i skolan? Vi vill jobba tillsammans med dig som vill anta utmaningen att bidra till en god måluppfyllelse för våra elever.
Danholnsskolan är en liten och familjär skola beläget i vacker miljö endast 15 minuters bilfärd från Falun. Skolan präglas av en god atmosfär som innebär stor ömsesidig respekt och goda relationer mellan vuxna och elever. Skolan är också en del av Svärdsjö skolområde där vi har ett starkt nätverk mellan personal på de olika skolorna där vi tillsammans driver skolutveckling, och kompetensutveckling genom kollegialt lärande.
Du är läraren som kan komplettera vårt team. Du, med din kompetens, erfarenhet, engagemang och omsorg om eleverna, har en vilja och nyfikenhet kring att arbeta i en skola i utveckling. Det kommer att kräva att du går in i arbetet med en ambition att bidra till att förverkliga vår pedagogiska idé. Vill du vara en del av detta?
Vi ser fram emot din ansökan och att få träffa just dig! Vi vill gärna berätta mer om vad vi vill erbjuda dig och vi är även nyfikna på vad du vill bidra med.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i relation till elevernas lärande och skolans styrdokument. I tjänsten ingår klasslärarskap. Du kommer att ingå i ett arbetslag ochdu förväntas samverka med dina kollegor för att utveckla undervisningen och stimulera elevernaskunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Du samarbetar för en god lär- och arbetsmiljö samt deltar aktivti skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Lärarutbildning med behörighet för undervisning i åk 4-6
• Lärarlegitimation Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv och flexibel. Du är trygg och tydlig i din ledar- och yrkesroll, ansvarstagande, lyhörd och har förmågan att arbeta individanpassat. Du har även förmågan att skapa goda elev- och föräldrakontakter. Du som person kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Du har god samarbets- och kommunikativ förmåga och du bidrar till ett bra samarbetsklimat i möten med såväl skolledning samt lärararbetslag. Du är bekväm med att jobba med digitala system och du ser digitala verktyg som en självklarhet i jobbet med eleverna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Ämnesbehörighet i matematik, NO och teknik
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete
• Erfarenhet av arbete med tillgängliga lärmiljöer
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde vårterminen 2026. Ferietjänst.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. V
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor, Danholnsskolan
Kristina Widmark kristina.widmark@falun.se 023-877 13 Jobbnummer
