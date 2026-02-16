Lärare i åk 4-6 inrikting ma/no
Prolympia AB / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-02-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prolympia AB i Norrköping
, Hultsfred
, Nässjö
, Vetlanda
, Täby
eller i hela Sverige
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. I augusti 2020 flyttade vi till våra nya lokaler som är beläget i området vid SMHI med närhet till idrottsnavet Himmelstalund, vi är glada över att kunna erbjuda en toppmodern skola!
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi tror att du som ansöker om att jobba som lärare hos oss är en driven person med ett positivt förhållningssätt.
Du delar våra värderingar och grundsyn på att idrott som verktyg skapar förutsättningar för god hälsa och bra kunskapsresultat. Du har en god kommunikativ förmåga, är tydlig i ditt ledarskap och har lätt för att samarbeta. I ditt vardagliga arbete har du också förmågan att skapa tillitsfulla relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Arbetsuppgifter och Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig att undervisa i årskurs 4-6 inom matematik och NO i uppdraget ingår mentorskap. I tjänsten som lärare i ansvarar du för att bedriva undervisning med tillhörande planering och bedömning för elever i årskurs 4-6. Du arbetar aktivt för att stimulera alla elever att utveckla sina kunskaper i dina ämnen och har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas förkunskaper och behov.
Som lärare på Prolympia har du ett inkluderande förhållningssätt och arbetar aktivt med elevinflytande, pedagogisk planering och formativ bedömning. Skolan har en etablerad digital teknik som du förväntas använda i det dagliga arbetet. I läraruppdraget bidrar du också till att vardagen fungerar för eleverna så uppgifter som pedagogisk lunch, rastcoach och läxhjälp är en del av arbetet. Mentorskap ingår i uppdraget.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Vi söker dig som har en examen från lärarutbildning med lärarlegitimation och behörighet att undervisa elever i årskurs 4-6. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola. Vi tillämpar semestertjänst. Eventuellt tidigare tillträde kan vara aktuellt utifrån överenskommelse.
Välkommen att bli en del av team Prolympia!
Vi arbetar aktivt i denna rekryteringsprocess vilket innebär att urval och intervjuer kan ske löpande. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering-och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454) Arbetsplats
Prolympia Norrköping Kontakt
Lina Johansson, Rektor 011-4744802 Jobbnummer
9745828