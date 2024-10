Lärare i åk 2 till Järla skola (vikariat), Nacka kommun

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola / Grundskollärarjobb / Nacka

2024-10-28



Är du en trygg och stabil pedagog som vill arbeta som klasslärare på en mycket omtyckt, trivsam och välfungerande F-6 skola? Vill du utvecklas tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor i ett öppet och välkommande arbetsklimat? Sök då rollen som klasslärare i årskurs 2 på Järla skola redan idag! Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start i januari och avslut april 2025.Det finns eventuell möjlighet till förlängning.Ditt uppdragI rollen som klasslärare i årskurs 2 undervisar du elever i alla ämnen förutom idrott, musik och slöjd. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar samt arbetar utifrån ledning och stimulans i klassrummet. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap för en klass. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. För att skapa rätt förutsättningar för elever krävs ett nära samarbete med skolans fritids, övriga lärare, elevhälsoteam och vid behov det specialpedagogiska teamet.Du ingår i ett årskursarbetslag för årskurs 2 bestående av lärare och fritidspersonal. I ditt arbetslag arbetar ytterligare två lärare i årskurs 2. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.Din erfarenhetFör denna tjänst krävs att du har:- lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årkurs 1-3- erfarenhet av att arbeta som lärare- erfarenhet av mentorskap- vana vid att arbeta utifrån ledning och stimulans- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du även har:- erfarenhet av att undervisa elever i årskurs 1-3- god digital kompetens med god vana av att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg- erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-diagnoser- kunskap i och erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Är det här du?För att lyckas som lärare hos oss är det viktigt att du är en trygg, stabil och professionell person som har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av kollegialt lärande samt att snabbt skapa kontakt och goda relationer med elever för att skapa trygghet och en bra grund för lustfyllt lärande. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du är bekväm med att självständigt driva din undervisning framåt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. För att skapa bästa förutsättningar för lärande i klassrummet är det viktigt att du är en tydlig, trygg och inlyssnande ledare som har förmåga att leda, motivera och engagera elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuderJärla skola är en F-6 skola med cirka 720 elever som ligger i centrala Nacka med goda kommunikationer. Nacka Musikklasser finns även för årskurs 4-6. Vi arbetar aktivt med att skapa en kunskaps- och trygghetsmässig helhet från förskoleklass till årskurs 6. Vi får höga resultat på upplevd trygghet från såväl elever som vårdnadshavare. Vi är stolta över vår utbyggda och aktiva ute- och rastverksamhet. Vi har rastansvariga som arbetar med och driver detta på heltid.Som lärare hos oss får du arbeta med trevliga, kreativa, nyfikna, kompetenta och erfarna kollegor. Vi stöttar och hjälper varandra samt tror på kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Vi erbjuder dig ett öppet och välkommande arbetsklimat på en mycket omtyckt, trivsam och välfungerande skola där såväl elever som personal trivs och utvecklas. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/jarlaskola/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">härI Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.Intresserad?Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Maria Beck-Friis på maria.beck-friis@nacka.se Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag 2024-11-11. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan!I rekryteringen har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast ifrån ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan.Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">här. Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">härNacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.MånadslönSista dag att ansöka är 2024-11-11Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/537".Detta är ett heltidsjobb. Nacka kommun (org.nr 212000-0167)Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skolaMaria Beck-Friis (biträdande rektor)8981455