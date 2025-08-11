Lärare HT25 i spanska 25% tillsvidare
2025-08-11
CyberGymnasiet Stockholm är en skola med plats för personlighet. Vi tror att olikheter berikar och att det skapas många nya möjligheter genom att vi rekryterar elever från hela Stockholmsområdet till våra 9 program; El- och energiprogrammet (Dator- och kommunikationsteknik), Ekonomiprogrammet (Ekonomi/Juridik), Estetiskt program (Bild/Media/Musik), Hantverksprogrammet (Frisör), Vård - och omsorgsprogrammet
(Akutsjukvård, Hälsa och omsorg) Naturvetenskapligt program (Medicin), Samhällsprogrammet(Beteende/Kriminologi) och Teknikprogrammet (Arkitektur/Design/AI/Spelutveckling).
På CyberGymnasiet Stockholm blir du en del av gemenskapen på en skola med ca 700 elever och ca 60 medarbetare. En skola ger många möjligheter för både elever och personal. Vi erbjuder 8 olika program med ett flertal inriktningar och profiler, såväl högskoleförberedande som yrkes- och introduktionsprogram.
Det finns ett pågående utvecklingsarbete kring skolans program och profil och många engagerade medarbetare med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska nå sina mål och övervinna de svårigheter som kan komma i vägen. Det är vårt gemensamma arbete som ger resultat och skapar förutsättningarna för framtiden. På Cybergymnasiet möts du av en verksamhet med stort engagemang, glädje och tillsammans.
Vi söker dig som:
• Vill lära ut om dina ämnesområden på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens inom dina ämnen
• Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt
• Vill skapa en inspirerande och anpassad undervisning som utmanar och utvecklar eleverna samt bygger förtroendefulla relationer med både elever och kollegor
• Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner
Vi söker dig som i första hand har lärarexamen och lärarlegitimation alternativt studerar till lärare på gymnasiet och har gedigen ämneskompetens .
Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tillsvidaretjänst på 25% i spanska steg 3/fortsättning och Steg 2.
Mellan 12 aug - 12 juni.
Undervisningen är förlagd enligt följande:
Grupp 1: onsdagar 9:40 - 11:00 och torsdagar - 13:20-14:40
Grupp 2: tisdagar 8:10 - 9:30 och onsdagar 15:00 - 16:20Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Lägg in CV, personlig brev och legitimation. Vid en ev. anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Sarah Ahmed Huldt, sarah.ahmed@cybergymnasiet.se
Vi är anslutna till kollektivavtal via Almega.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
