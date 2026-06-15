Lärare hemkunskap
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2026-06-15
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Fruängens skola söker medarbetare
Fruängens skola är en F-9-skola med 600 elever. Skolan ligger i anslutning till Fruängens centrum med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och bussar. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen men även nyare bostadsområden har tillkommit.
Skolan består av sex byggnader vackert belägna runt en skolgård med tallar och stora ytor att leka och röra sig på. Klassrummen är moderna och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Interaktiva skrivtavlor finns i alla klassrum och eleverna har tillgång till egna digitala enheter.
Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare.
Tjänsten kommet att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad.
Processen med att tillsätta befattningen startar omgående, så att undervisningen kan starta så tidigt som möjligt på terminen i höst.
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Ansökningar tas endast emot via denna webbplats. (Ser du annonsen på Arbetsförmedlingens hemsida, använd länken 'Klicka på denna länk för att göra din ansökan
' längre ner)
Din roll
Vi söker nu en lärare i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9 i grundskolan samt i anpassad grundskola årskurs 3-9 . Just i år är 62 % av tjänsten mot grundskolans årskurser. Den vi söker är legitimerad lärare med bred kompetens och erfarenhet. Du är kreativ och har god förmåga att möta och utmana eleverna i deras lärande och växande. Du har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig utifrån olika förutsättningar.
Du ingår i ett arbetslaget för högstadiet åk 7-9 och i ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen. Du arbetar jämte en kollega i samma ämne och har ett eget klassrum med fullt komplett utrustning för att bedriva undervisningen. Mentorskap i en högstadieklass tillsammans med kollega.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
är legitimerad lärare med behörighet i ämnet hem- och konsumentkunskap
har några års dokumenterad erfarenhet av läraryrket
har erfarenhet av digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-06-15Övrig information
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fruängsgatan 57 (visa karta
)
129 53 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 4, Fruängens skola Kontakt
Per-Arne Wigren per.arne.vigren@edu.stockholm.se 076-1223706 Jobbnummer
9964863