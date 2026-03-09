Lärare, Hedängskolan 6-9
2026-03-09
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Hedängskolan åk 6-9 är en skola med cirka 260 elever och cirka 35 medarbetare. Skolan ligger i Storvik med goda kommunikationsmöjligheter både med buss/tåg. I skolans närområde finns natur, skidspår, isbana, bad, idrottsplats och nybyggd idrottshall som nyttjas i verksamheten. På skolområdet finns även en F-5 skola som vi har ett gott samarbete med.
Vi söker nu behöriga lärare inom:
* Matematik
* NO-ämnen
* Teknik
* Trä- och metallslöjd
* Hem- och konsumentkunskap
Publicering sdatum2026-03-09

Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du med planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i årskurs 6-9. I den här samlingsannonsen söker vi lärare inom flera ämnesområden. Här följer en kort beskrivning av vad uppdraget innebär i respektive roll:
Som matematiklärare arbetar du med att utveckla elevernas problemlösningsförmåga och matematisk förståelse. Du skapar en undervisning som bygger på struktur, tydlighet och varierade arbetssätt för att möta olika kunskapsnivåer.
I rollen som NO-lärare undervisar du i biologi, fysik och/eller kemi. Du väcker elevernas nyfikenhet för naturvetenskapliga fenomen och hjälper dem att utveckla både teoretisk kunskap och laborativt arbete på ett tryggt och säkert sätt.
Som slöjdlärare leder du praktiskt, kreativt och problemlösande arbete där eleverna får utveckla sina förmågor inom material, teknik och design. Du ansvarar för en säker arbetsmiljö i slöjdsalen och inspirerar eleverna till att prova, utforska och skapa.
I teknikämnet guidar du eleverna i att förstå och analysera tekniska lösningar i vardagen. Du arbetar med konstruktionsarbeten, teknikutvecklingsprocesser och digitala verktyg för att stärka elevernas förmåga att tänka innovativt och systematiskt.
Som lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar du i praktiska och teoretiska moment kring matlagning, hälsa, privatekonomi och hållbar konsumtion. Du arbetar med att ge eleverna viktiga verktyg för att göra medvetna val i vardagen.
Som lärare i idrott och hälsa leder du undervisning som utvecklar elevernas motorik, rörelseglädje och kunskaper om fysisk aktivitet och välmående. Du skapar en trygg och inkluderande miljö där alla elever kan delta, utmanas och lyckas på sina egna villkor.
Du bidrar genom att:
* Skapa en undervisning som utgår från elevernas behov och förutsättningar
* Vara en tydlig ledare och förebild i klassrummet
* Bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete inom digitalisering, värdegrund och språkutveckling
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter och kunskap i kollegiala forum
* Arbeta med ett lösningsfokuserat förhållningssätt
* Utveckla undervisningen tillsammans i arbetslag
* Ha ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet och lärandeKvalifikationer
För att lyckas i rollen behövs god pedagogisk insikt och förmåga att förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Ett strukturerat arbetssätt gör det enklare att planera och följa upp undervisningen, samtidigt som en nyfiken och utvecklingsorienterad inställning bidrar till skolans gemensamma lärande. Samarbete är en naturlig del av vardagen, där du tillsammans med kollegor skapar ett öppet klimat för utveckling.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med relevant behörighet
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
