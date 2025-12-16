Lärare/handledare i matematik
Är du en engagerad och pedagogisk lärare som brinner för att stötta elever i deras utveckling?
Vi söker nu en lärare/handledare i matematik samt ytterligare ett ämne till vår verksamhet i Nyköping. Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som handledare kommer du att arbeta med elever på plats i Nyköping. Våra elever har olika bakgrund, erfarenheter och behov, och du får därför möjlighet att arbeta med en bred variation av kurser och ämnen. Uppdraget innebär att handleda och stötta elever i deras studier, både enskilt och i grupp. Kvalifikationer
Behörig lärare i matematik samt ytterligare ett ämne, GY behörighet
Pedagogisk skicklighet och god förmåga att anpassa undervisning utifrån elevens behov.
Erfarenhet av att arbeta med elever på olika nivåer är meriterande.
God samarbetsförmåga, flexibilitet och ett genuint engagemang för elevernas lärande.
Vi erbjuder
Timanställning med kollektivavtal (Almega - Sveriges Lärare & Vision).
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors liv.
Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval!
Vid anställning behöver du kunna visa utdrag ur belastningsregistret.
Du behöver även ladda upp din lärarlegitimation och behörigheter i samband med rekryteringen.
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF jobb, en del av ABF vux erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finn även i Helsingborg, Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vår distansutbildning växer och finns nu i flertalet kommuner från norr till söder.
ABF Vux Kontakt
Rektor
Patrik Wenander patrik.wenander@abfvux.se 0701644228 Jobbnummer
