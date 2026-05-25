Lärare Hagaströms skola åk 4-6
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-05-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
På Hagaströms skola har vi cirka 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det är två klasser i varje årskurs. Vår skola ligger naturnära och har egen skog på skolgården. Inom gångavstånd finns även en idrottsplats som heter Haga IP. Vår strävan är att alla elever och vuxna ska känna trygghet och trivas på skolan.
Nu söker vi en engagerad lärare till Hagaströms skola som vill vara en del av vårt team till årskurs 4-6, gärna i ämnena ma/no. Här får du arbeta nära kollegor som delar din passion för lärande, där idéer välkomnas och där utveckling är en naturlig del av vårt arbete.Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-25Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en vardag där du får möjlighet att göra verklig skillnad. Varje dag möter du elever som behöver din trygghet, ditt ledarskap och din tro på deras förmåga. Och varje dag möter du kollegor som stöttar, inspirerar och delar glädjen i att se elever lyckas.
Tillsammans med dina kollegor utformar du en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Klassansvar med mentorskap.
* Att du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
* Att du stöttar och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar undervisningen efter deras olika behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och engagerad, med goda ämneskunskaper och en vilja att göra verklig skillnad. Du har förmågan att skapa en inspirerande lärmiljö och trivs i ett arbete där både tydliga ramar och relationsskapande får ta plats.
* Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6, gärna ma/no.
* Du har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket samt ha generella kunskaper och erfarenheter av digitala verktyg.
* Du är förtrogen med och har kunskap om, läroplanen för grundskolan.
För att lyckas i rollen har du:
* Relationsskapande förmåga och bygger snabbt trygga, förtroendefulla relationer som får elever att trivas och känna sig inkluderade.
* Samarbetsorienterat arbetssätt, där du bidrar positivt och lösningsfokuserat i samarbetet med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
* God struktur och planeringsförmåga, vilket gör att du organiserar undervisningen väl och arbetar systematiskt med planering, genomförande och uppföljning.
* Ett tydligt och inkluderande ledarskap, där du skapar studiero, motiverar elever och anpassar undervisningen utifrån deras behov.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 26 VALBO Arbetsplats
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Marita Englund marita.englund@gavle.se 026-17 93 88 Jobbnummer
9927320