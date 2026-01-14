Lärare gymnasiet
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Sundsvall erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Frisör- och stylistprogrammet. Skolan har cirka 260 elever och drygt 20 medarbetare. Vi söker nu en utbildad lärare i Ekonomi och Juridik till vår verksamhet.
Lärare i Ekonomi och Juridik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Sundsvall
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på heltid för undervisning i Ekonomi och Juridik. Du kommer att jobba främst mot Ekonomiprogrammet, ,men blir en del av ett arbetslag med lärare i olika ämnen. Du kommer också att ha mentorskap i din tjänst.Publiceringsdatum2026-01-14Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom Ekonomi/Juridikämnen. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också intresserad av att hitta varje elevs unika styrkor och inlärningssätt, för att kunna stötta i att nå examen.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall erbjuder vi trevliga kollegor i trevlig miljö, mitt i city.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet) Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Kia Berg på tel 076-7624346 eller kia.berg@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
