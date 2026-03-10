Lärare Grundskolan åk 7-9
2026-03-10
Tegnérskolan förenar tydligt målfokus med verkligt lärande i en varm och trygg skolmiljö. Hos oss står elevernas utveckling i centrum - både kunskapsmässigt och socialt - och vi är stolta över den starka gemenskap som präglar vår skola. Här möts du av engagerade kollegor, tydlig struktur och ett genuint fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för både elever och medarbetare att växa och lyckas.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Vi söker engagerade och inspirerande lärare som vill bidra till skolans utveckling och strävan efter undervisning med hög kvalitet. Du blir en del av ett kompetent team som värdesätter kollegialt lärande och samarbete. Du kommer undervisa skolans elever i årskurs 7-9. Tjänsten kan omfatta undervisning i flera ämnen (Biologi, fysik, kemi, teknik, bild, moderna språk, hem och konsumentkunskap, musik) beroende på din ämneskompetens.
Om skolan
Som pedagog hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan. På Tegnérskolan arbetar vi med fokus på en kvalitativ undervisning, trygghet och studiero. Vi erbjuder idrottsprofilerna ishockey, konståkning, fotboll och innebandy. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Vi söker dig som
Drivs av att ge varje elev ett personligt bemötande och skapa en inlärningsupplevelse som är anpassad efter deras unika behov.
Brinner för (Biologi, fysik, kemi, teknik, bild, moderna språk, hem och konsumentkunskap, musik) och har gedigna ämneskunskaper.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med våra styrdokument.
Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och erfarenhet av att arbeta i skola. Du är ansvarfull, positiv och har ett gediget intresse för skola och lärande.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
