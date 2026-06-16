Lärare grundskola F-3 ref. nr. 67/26
Kalix kommun / Förskollärarjobb / Kalix Visa alla förskollärarjobb i Kalix
2026-06-16
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Är du en trygghetsskapande person som har ett relationellt perspektiv på eleverna.Vill du vara med och ge våra yngsta elever en bra start på sin skolresa?
Gillar du att variera lek, lärande och struktur? Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter
Undervisning i förskoleklass med där tillhörande arbetsuppgifter. Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Du blir del i förskoleklassens arbetslag där du fortsätter att utveckla verksamheten och behåller den mycket höga kvalitet vi har på Centrumskolan. Samarbete och kollegialt lärande är centralt. Du bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete med fokus på kooperativt lärande.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad lärare för förskoleklass-lågstadiet. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och tar alltid ett gemensamt ansvar för verksamheten. Du värdesätter arbetslagets styrka. Du har modet att ta med dig din förändringsvilja och idéer till verksamheten. Stor vikt läggs på personlig lämplighet, erfarenhet av undervisning och lärarlegitimation är krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, läs om våra förmåner på javascript:void(0) Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan: https://www.kalix.se/Utbildning/Grundskola/Grundskolor/centrumskolan/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Malin Johansson Malin.Johansson@kalix.se +46702962815 Jobbnummer
9964991