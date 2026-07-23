Lärare grundskola åk 4-6
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-07-23
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Kunskapsskolan Saltsjöbaden söker en legitimerad lärare i svenska och eventuellt annat ämne för årskurs 4-6
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Saltsjöbaden är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 260 elever. Skolan ligger i ett naturnära område på Observatoriebacken i Saltsjöbaden. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har höga studieresultat.
På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka handledningssamtal med dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i svenska och eventuellt annat ämne för årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformningTjänsten är en tillsvidaretjänst (med 6 mån provanställning) på 100%
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länken nedan senast den 16 augusti 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Åsa Ebenhart på asa.ebenhart@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
133 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Åsa Ebenhart asa.ebenhart@kunskapsskolan.se Jobbnummer
10010093