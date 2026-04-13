Lärare fritidshem, Toltorpsskolan F-5, 1-2 tjänster
2026-04-13
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Toltorpsskolan är en F-5 skola med ca 280 elever varav ca 230 i fritidsverksamhet. Skolan ligger i det natursköna Toltorpsdalen med skogen in på knuten, som inbjuder till många möjligheter inom utbildningsuppdraget. Skolan är organiserad i arbetslag med en blandning av lärare och fritidspedagoger som tillsammans delar dagen. Totalt arbetar 38 pedagoger på skolan. För oss på Toltorpsskolan är helheten och det gemensamma arbetet runt våra elever en viktig utgångspunkt, i vilket vi utgår från våra styrdokument och skolans egna värdeord ansvar, delaktighet, respekt, trygghet och gemenskap.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i fritidshem på Toltorpsskolans fritidshem, gärna med inriktning bild eller idrott och hälsa, och med skolsamverkan under skoltiden. Du tillhör ett arbetslag och du kommer att arbeta med elever i olika årskurser, både under skoldagen och fritidstiden. På fritidshemmet arbetar du tillsammans med ytterligare pedagoger. I denna tjänst har vi som målsättning att du tillsammans med kollegor ska planera och genomföra undervisningen i fritidshemmet på ett sådant sätt att den stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. En viktig del i undervisningen i fritidshemmet är de estetiska uttrycken; att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande samt med utforskande och praktiska arbetssätt. En annan viktig del av undervisningen är rörelse och att förstå vad som påverkar hälsa och välbefinnande samt att utveckla elevernas förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. På fritids innebär det även att lyssna in elevernas behov, intressen och nyfikenhet att vilja lära och att som pedagog ta det som utgångspunkt i undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Enligt lag krävs legitimation för tillsvidareanställning. Meriterande är om du har kunskap om/erfarenhet av hälsa och hälsofrämjande arbete och estetiska lärprocesser sedan tidigare. Du har goda kunskaper om skolans styrdokument och du planerar din undervisning utifrån läroplanen. Meriterande är även att du har vana att arbete med elever som är i behov av särskilt stöd samt diabetes.Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevens behov som utgångspunkt för ditt agerande, och du arbetar medvetet med ett normkritiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser erfarenheter snarare än misslyckanden och som något att lära sig av, och du skapar utrymme för dialog. Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden löpt ut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317864".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
431 82 MÖLNDAL
Mölndals stad, Skolförvaltningen
Rektor Toltorpsskolan F-5
Paulina Gregorc paulina.gregorc@molndal.se 031-3152743
