Lärare fritidshem till Ekenässkolan
2026-04-16
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Ekenässkolan (skolår F-6 och fritids) ligger i en mångkulturell stadsdel i Motala vilket gör att vi arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen. Vår fritidsverksamhet förlägger regelbundet aktiviteter utomhus och arbetar även med organiserade rastaktiviteter under skoldagen.
Arbetsuppgifter
Som ny kollega i fritidsteamet kommer du ansvara för att:
* Utveckla och genomföra rast- och fritidshemsaktiviteter som bygger på rörelse och glädje.
* Arbeta med förebyggande konflikthantering kring barnen tillsammans med vårdnadshavare.
* Arbeta med barnen för att stärka deras självkänsla och sociala färdigheter.
* Våga vara en trygg vuxen förebild och stöd för barnen under deras skol- och fritidshemsdag för att främja trygghet och gemenskap.
Som lärare i fritidshem ingår det även att ansvara för rastverksamhet, finnas med under skoldagen och arbeta med trygghetsfrågor. I samarbete med trygghetsteam får du en helhetsbild kring hur elever fungerar i klassrum och i fritidsverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta på fritidshem. Du förväntas vara väl insatt i skolans och fritidshemmets styrdokument och uppdrag.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten på olika sätt. Arbetet ställer krav på flexibilitet samt att du besitter en god förmåga att planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du behöver vara lösningsorienterad och ha förmåga att snabbt hantera oförberedda situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Semestertjänst
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Kontakt
Rektor
Anna-Karin Höjer anna-karin.hojer@motala.se 0141-223859 Jobbnummer
