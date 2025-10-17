Lärare fritidshem, Smedskolan
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
* En lärare i fritidshem arbetar för en meningsfull och lärorik fritid för eleverna före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus.
* Ditt arbete innefattar planering och undervisning i fritidshemmet.
* Du ingår i ett arbetslag på skolan och samverkar kollegialt för elevers lärande. Du samarbetar med övrig personal och professioner i det dagliga arbetet vid fritidshemmet.
* Du är även resurs i en årskurs under skoldagen, samt bidrar till trygga och stimulerande raster för eleverna.Kvalifikationer
* Utbildning som lärare i fritidshem eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller kunskaper inom specialpedagogik är meriterande.
* God samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* Kreativ och initiativrik med förmåga att planera och genomföra aktiviteter som engagerar och utvecklar eleverna.
Om behörig lärare saknas kan obehörig komma att anställas under visstid. Meriterade är erfarenhet från undervisning. Gymnasieexamen är ett krav.
Den som erbjuds anställningen ska lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, med krav i Skollag (2010:800).
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Urval sker fortlöpande under ansökningstiden.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
