Lärare Fritidshem Skogsbo Skola
Avesta kommun, Skogsbo skola / Förskollärarjobb / Avesta Visa alla förskollärarjobb i Avesta
2026-06-30
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Skogsbo skola är en F-6 skola med ca 480 elever. Skolan ligger strax utanför centrala Avesta. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter varje termin, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet.
All undervisning på skolan ska genomsyras av våra tre ledord: tillsammans, trygghet och lärande, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
1 plats(er).
Erfarenhet av undervisning på fritidshem
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Lärare i fritidshem/fritidspedagogexamen
Om kvalifikationen ej uppfylls kan kandidat med andra relevanta kvalifikationer anställas.
Erfarenhet av arbete i arbetslag
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-07 , upphör: 2026-12-18 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333298/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Skogsbo skola Kontakt
Biträdande rektor
Claes Johansson claes.johansson@avesta.se 0226-64 52 40 Jobbnummer
9985698