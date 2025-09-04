Lärare fritidshem på Målsrydskolan
2025-09-04
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Målsrydskolan är en liten, trivsam skola nära till natur och utemiljö. Hos oss finns förskoleklass, fritidshem och skola för årskurs 1-6. Vi på Målsrydskolan vill att elever och vuxna ska känna inspiration genom demokratiska arbetssätt. Vi är lyhörda inför elevers förkunskaper och intressen samt gör eleverna delaktiga i sin egen utveckling. Ett målfokuserat arbete där eleverna ser sin egen utveckling. Alla ska utvecklas utifrån sin individuella förmåga samt äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Genom vårt likabehandlingsarbete som utgår från diskrimineringsgrunderna samverkar personal och elever för en trygg skola.
Lärare fritidshem på Målsrydskolan

Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshem kommer du att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utveckling av verksamheten. Vår fritidsverksamhet har en aktiv och drivande roll när det kommer till skolans välfungerande och uppskattade rastaktiviteter. Som lärare i fritidshemmet är du även en självklar del i vårt trygghetsarbete. I tjänsten ingår att du samverkar med skolan och delar av skoldagen är du med i klass som resursstöd övrig skoltid undervisar du i praktiskt-estetiskt ämne. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att planera och undervisa utifrån läroplan och andra styrdokument.
Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling, främja goda sociala relationer samt uppmuntra till lek och positiv samvaro. Vi söker dig som vill och kan fortsätta utveckla vårt fritidshem tillsammans med eleverna till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande, utveckla sina förmågor och känna sig delaktiga.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog. Du är behörig att undervisa i musik och idrott och hälsa för aktuella årskurser.
Som person är du kreativ och flexibel, du tycker om att samarbeta och ser styrkan i ett väl fungerande arbetslag men kan även arbeta självständigt när situationen kräver det. Du har en kreativ förmåga och är idérik när det gäller att planera innehållet i undervisningen och har samtidigt förmåga att arbeta strukturerat för att omvandla idéer till handling. Genom dina goda ledaregenskaper skapar du trygghet och ordning samt har lätt för att kommunicera, skapar och behåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Så ansöker du
