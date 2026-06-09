Lärare fritidshem Olympicaskolan, Hedemora 100%

Olympica AB / Förskollärarjobb / Hedemora
2026-06-09


Visa alla förskollärarjobb i Hedemora, Säter, Avesta, Norberg, Fagersta eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Olympica AB i Hedemora, Ludvika, Skinnskatteberg, Gagnef, Leksand eller i hela Sverige

Vill du komplettera arbetslaget på Olympicaskolan i Hedemora?
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom skola och fritidshem och du som strukturerat och tydligt kan utveckla vår fritidsverksamhet. Skolan har en tydlig rörelseprofil med rörelse varje dag.
Kort om Olympicaskolan
Olympica bedriver förskole- och grundskoleverksamhet på ett antal orter i Dalarna. Olympicaskolan i Hedemora har elever från förskoleklass till åk 6. Vi står för god kvalitet, vi strävar alltid efter att våra elever ska ha möjlighet att nå sin fulla kapacitet, vi har ett tydligt värdegrundsarbete samt att vi profilerar vår skola med mer fokus på idrott, lek och rörelse.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag som anställd i fritidshemmet är att ansvara för undervisningen i fritidshemmet tillsammans med dina kollegor och att den bedrivs utifrån läroplanen och de mål och riktlinjer som finns för fritidshemmet. Du planerar, dokumenterar, följer upp och utvärderar undervisningen. Som anställd på Olympicaskolan ingår du i ett arbetslag där du bidrar med ditt engagemang till skolans utveckling. Tid som inte är i fritidshemmet är du resurs i klass och samarbetar med klasslärare, du finns med som rastvärd ute på raster och håller i rastaktiviteter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare inom fritidshemmet och/eller dig som är fritidspedagog eller behörig för att arbeta i fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor är du ansvarig för fritidshemmet och du har förmågan att anpassa verksamheten och undervisningen efter behov och förutsättningar. Du är en god ledare med en tydlig pedagogisk ledarstil och är van att leda grupper. Du har god samarbets- och kommunikativ förmåga samt utstrålar trygghet och säkerhet. Som anställd på Olympicaskolan har du en positiv attityd och ser möjligheter. För en tillsvidareanställning har du en adekvat utbildning.
Vi tar in sökande löpande under ansökningstiden för intervju. Anställningen kan påbörjas i augusti.
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ditt CV och personliga brev via e-post till erica.drugge@olympica.se.

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: erica.drugge@olympica.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritids ht26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Olympica AB (org.nr 556593-8700)
Lillvägen 2 (visa karta)
776 36  HEDEMORA

Arbetsplats
Olympica AB

Kontakt
rektor
Erica Drugge
erica.drugge@olympica.se
0225-256504

Jobbnummer
9955950

Prenumerera på jobb från Olympica AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Olympica AB: