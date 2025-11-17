Lärare fritidshem, Montessori
2025-11-17
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Engagemang, Respekt, Mångfald, Lärande och Trygghet är nyckelord på vår skola. Vi använder Montessoripedagogiken som ett verktyg för att möta varje elevs individuella behov.
Falkenbergs Montessoriskola är en kommunal F-9 skola med ca 200 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan byggdes 2002 och är estetiskt utformad. Tillsammans skapar vi på skolan förutsättningar för arbetsro och att se varje elev varje dag. Vi arbetar för att bygga goda relationer med både elever, vårdnadshavare och personal. Montessoriskolan är en liten enhet vilket underlättar samarbete och skapar trygghet för eleverna. Skolan är centralt belägen i Falkenberg så det finns goda pendlingsmöjligheter med både tåg och bil.
Vi söker nu en lärare fritidshem. Kvalifikationer
Lärarlegitimation med inriktning fritidshem samt behörighet i idrott. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290166 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Falkenbergs Montessoriskola Kontakt
Rektor
Chamilla Alnäng 0346-886000 Jobbnummer
9608546