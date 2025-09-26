Lärare fritidshem Mariebergsskolan
2025-09-26
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Mariebergsskolan arbetar för att utveckla eleverna genom motivation, trygghet och lärande.
Fritids spelar en viktig roll i detta arbete - både som en förlängning av skolans lärande och som en plats där elevernas sociala utveckling står i centrum.
Arbetet innebär
Du leder och ansvarar för fritidshemmets verksamhet med helhetsperspektiv och eleven i fokus. Du planerar, organiserar, genomför och utvecklar verksamheten utifrån gällande styrdokument. Arbetet sker i nära samarbete med ett engagerat arbetslag som tillsammans tar ansvar för det pedagogiska innehållet och för att främja varje barns utveckling och lärande.
Tjänsten är delad mellan skola och fritidshem, vilket innebär att du även samverkar i klass under skoltid.
Som lärare i fritidshem tar du också stort ansvar för skolgårdslärandet, där utevistelsen blir en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. Här får eleverna ta del av både organiserade aktiviteter och initiativ som växer fram ur deras egna intressen - bland annat genom skolans lånebod Lånoleket, av eleverna för eleverna.
Vem är du?
Du har ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling och ser varje individ i gruppsammanhang. Du är kreativ och har förmåga att fånga barnens initiativ i lärandesituationer. Du är även lösningsfokuserad, samarbetar gärna och bygger goda relationer till både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Genom engagemang, nytänkande och servicefokus vill du bidra till att utveckla Skara kommun till en ännu bättre plats att leva och växa på. Du har också en medvetenhet om att verksamheten ska vara till för alla barn - oavsett bakgrund, förmågor eller förutsättningar.
Kvalifikationer
Lärarlegitimation med inriktning mot fritidshem.
God förmåga att planera, organisera, dokumentera och följa upp det pedagogiska arbetet.
Initiativkraft och förmåga att driva processer i både arbetslag och verksamhet.
God förmåga att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Ersättning
