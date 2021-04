Lärare fritidshem Larv skola - Vara kommun - Förskollärarjobb i Vara

Prenumerera på nya jobb hos Vara kommun

Vara kommun / Förskollärarjobb / Vara2021-04-15Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!BakgrundVälkommen till oss på "slätta" Larvskola ligger i ett naturskönt område med nära till skog och friluftsliv.På skolan finns en fritidshemsavdelning och åk. 3-6.Alla elever på Larv skola ska ges chansen att utvecklas till sin fulla potential i en trygg miljö med hög trivsel och arbetsro, där eleverna blir sedda och få chans att lära i sin takt.Larvskola står inför renovering och ingår tillsammans med Tråvadskola i en enhet.2021-04-15Du ska tillsammans med övriga pedagoger på fritidshemmet och skolan planera och leda undervisningen/aktiviteter på fritidshemmet. I tjänsten ingår viss skolsamverkan. Du har eleven i fokus och arbetar har ett främjande förhållningssätt.Lärarexamen med inriktning fritidshem eller fritidspedagogutbildning. Erfarenhet och idrottskunskaper är meriterande. Vi vill att du är flexibel och har samarbetsförmåga, både vad gäller elever, personal och föräldrar. Du skall också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget (läroplan och skolplan).Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100%, tillträde 2021-08-01. Lärarlegitimation är ett krav för att få en tillsvidaretjänst samt utdrag ur belastningsregistret. Vi tillämpar provanställning. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande.Vi ser framemot din ansökan!I Vara kommun vet vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!Din hälsa är viktig och därför erbjuder Vara kommun förmåner såsom friskvårdsbidrag på 1000 kr till många av sina medarbetare. För att söka tjänsten vill vi att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 210801 Tillsvidareanställningmånadslön/ semesteranställningSista dag att ansöka är 2021-05-16Vara kommun5694853