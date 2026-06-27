Lärare fritidshem Hedesunda skola
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2026-06-27
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
På Hedesunda skola går barn från förskoleklass till årskurs 6. Här går cirka 190 elever. Allt arbete vilar på den trygghet och trivsel som vi tillsammans skapar genom omsorg om varandra och genom ett aktivt trygghetsarbete. Vi har en god arbetsmiljö i fräscha lokaler, i en vacker och stimulerande omgivning. Här finns även en filial till stadsbiblioteket, ett viktigt inslag i undervisningen.
Vi erbjuder god skolbarnsomsorg på vårt fritidshem. För de äldre eleverna finns fritidsklubb på skolan. Vi jobbar mycket för att stärka läsning på olika sätt, eftersom vi vet att goda läsare har goda förutsättningar för kunskapsutveckling. Hos oss går barn från förskoleklass till årskurs sex. Vi har ett strukturerat och intensivt elevhälsoarbete för att fånga upp och ge stöd åt de elever som är i behov av det.
Vill du bli en del av ett engagerat team och motivera elever i sin skolgång? Nu söker Hedesunda skola en kollega till fritidshemmet med start 14 september 2026. Det är en tidsbegränsad anställning som slutar 3 maj 2027. Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg, rolig och utvecklande vardag för våra elever på Hedesunda skola? Bra, då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker nu en engagerad lärare till vårt fritidshem.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Att du ansvarar för planering och undervisning i fritidshemmet.
• Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal.
• Att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö där varje elev känner sig sedd och uppmuntrad att nå sin fulla potential.
• Att arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
I denna roll bidrar du aktivt till en kultur där vi tillsammans tar ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Du delar gärna med dig av dina idéer, tar till dig andras perspektiv och ser kollegialt lärande som en självklar del av uppdraget.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet.
• Är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.
• Har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Det är meriterande om du har:
• Har erfarenhet och kunskaper av arbete med digitala verktyg, exempelvis Unikum.
• Studerat till förskolelärare.
För att lyckas i rollen har du:
• En naturlig fallenhet att leda och motivera elever samt att få dem att trivas och må bra.
• Lätt för att hitta nya infallsvinklar, se möjligheter och anpassa dig till olika situationer.
• Förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Ett inkluderande arbetssätt som får varje elev att känna tillhörighet och trygghet.
• Besitter förmågan att planera och organisera ditt arbete väl.
• En god samarbetsförmåga med kollegor, elever, vårdnadshavare samt andra aktörer.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-14 , upphör: 2027-05-03 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
818 45 HEDESUNDA Arbetsplats
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde Kontakt
Sveriges Lärare
Linda Olström gavle@sverigeslarare.se 026-179909 Jobbnummer
9982032