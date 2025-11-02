Lärare fritidshem / fritidspedagog Verksamhetsledare
Lärocentrum i Skara Ekonomisk Fören / Pedagogjobb / Skara Visa alla pedagogjobb i Skara
2025-11-02
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärocentrum i Skara Ekonomisk Fören i Skara
Från bra till ännu bättre - med hjälp av dig
Friskolan Metis i Skara söker nu en ny kollega som vill vara med och utveckla vårt fritidshem. Vår skolenhet omfattar 200 elever från förskoleklass till årskurs 9, varav cirka 70 är inskrivna på fritids. Dessutom är den intilliggande förskolan, Athena, en naturlig del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-02Om företaget
Vårt fritidshem är skolans ansikte utåt och präglas av dagliga möten med vårdnadshavare. Vi har ett nära samarbete med övrig skolpersonal - exempelvis är någon av skolpersonalen fredagsgäst varje ordinarie skolfredag. Här förenas omsorg och pedagogik, och vi arbetar aktivt för att de normer och värden som fastställs i läroplanen ska genomsyra det dagliga arbetet. Vi ser elevernas lek som deras arbete, vilket leder till ökad kunskap och personlig utveckling.
Vår filosofi bygger på att "barn gör rätt om de kan". Vi hjälper elever att utveckla sina förmågor, kunskaper och färdigheter så att de kan bli självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare. Tillsammans vill vi tänka nytt inom lärande, undervisning, välmående och trygghet genom att prova nya metoder och arbetssätt som skapar möjligheter för varje elev att nå sin fulla potential. Vi tror på att mod, kreativitet och samarbete ger oss verktygen att nå höga mål - för alla elever.
Arbetets karaktär - Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och driven verksamhetsledare till vårt fritidshem, gärna med kompetens inom idrott & hälsa. Du är en person som brinner för fritidsverksamheten och har en naturlig förmåga att se och möta varje elevs unika behov. Som ledare kommer du att:
Leda det pedagogiska arbetet på fritidshemmet i nära samarbete med dina kollegor och eleverna.
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med gällande styrdokument.
Ansvara för att utveckla och driva fritidshemsverksamheten framåt.
Under skoltid undervisa i praktisk/estetiska ämnen med särskilt fokus på idrott & hälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare inom fritidshem/fritidspedagog.
Har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling samt en vilja att vidareutveckla din professionella kompetens.
Har starka ledaregenskaper och kan skapa positiva, långvariga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Är en lagspelare som värdesätter samarbete och gemenskap.
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete - erfarenhet är meriterande men personlig lämplighet väger tungt.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Märk din ansökan med "Fritids".
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en provanställning på 6 månader. Månadslön enligt kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan och hjälp oss ta Friskolan Metis från bra till ännu bättre! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: ansokanpersonal@friskolanmetis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärocentrum i Skara Ekonomisk Fören
S:ta Katarinagatan 2 (visa karta
)
532 32 SKARA Arbetsplats
Friskolan Metis Kontakt
Biträdande rektor
Martina Lindberg martina.lindberg@friskolanmetis.se 0703338027 Jobbnummer
9584493