Lärare fritidshem / Fritidspedagog - Gärde skola
2026-03-24
Vill du vara med och skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för skoleleverna i vår kommun?
I Leksands kommun satsar vi på livet - för våra barn, våra medarbetare och vår framtid. Vi söker nu en lärare för fritidshem/fritidspedagog som vill bidra till en likvärdig och meningsfull skola där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
Höjdpunkter med jobbet:
• Möjlighet till nära samverkan
• Elevens och din utveckling i fokus
• Inkluderande medarbetare
• Gemenskap och glädje

Publiceringsdatum: 2026-03-24

Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du kommer att ansvarar för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet samt vara del i samverkan med fokus på elevernas lärande och utveckling under hela skoldagen.
I arbetsuppgifterna ingår nära samarbete mellan skola och fritidshem. Du kommer att, tillsammans med dina kollegor, delta i olika utvecklingsprojekt med syfte att utveckla hela verksamheten med elevernas trygghet och lärande i fokus. Profil
Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog. Meriterande är ämnesbehörighet mot grundskola samt god erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grundskola och fritidshem.
Du har en positiv attityd där lust och nyfikenhet till lärande är en självklarhet. Du är flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete, du är lösningsorienterad och har en god förmåga att se situationer utifrån ett helhetsperspektiv.
Du är tydlig, trygg samt kreativ och har förmågan att inspirera våra elever. Du tycker om att samarbeta i ett team och delar dina erfarenheter för ett kollegialt lärande som bidrar till utveckling både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö för eleverna.
Vi strävar efter en arbetsplats som är strukturerad, planerad och som är väl förankrad i styrdokumenten. Du behöver kunna arbeta självständigt och i team, ha en god social förmåga, vara ansvarstagande och engagerande. Du behöver vara lösningsinriktad och se möjligheterna till utveckling hos varje barn.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Gärde skola och fritidshem präglas av god samverkan och gemensamt engagemang där elevens hela skoldag är i fokus. Skolan har ca 75 elever och ett fritidshem som har ett värdefullt stöd i närmiljö och ett stort engagemang i närområdet. Hos oss får du chans att arbeta på en mindre enhet i en naturskön omgivning.
Leksands kommuns grundskolor jobbar med ett livslångt lärande i trygga miljöer.
Är du nyfiken på att lära känna våra grundskolor ytterligare, kan du göra det här:
Våra grundskolor
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att den här tjänsten inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Om anställning blir aktuell är du skyldig att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdatum är 24 april.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Följ oss också på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Leg lärare mot fritidshem/fritidspedagog, ev undervisningsansvar i grundskola 1-6 utifrån leg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Rektor
Lena Knies lena.knies@leksand.se 0247-80112 Jobbnummer
9817474