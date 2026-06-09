Lärare fritidshem Fageredskolan
Falkenbergs kommun, Grundskolan / Förskollärarjobb / Falkenberg Visa alla förskollärarjobb i Falkenberg
2026-06-09
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem och en del av vårt team kommer du:
• Planera, genomföra och utveckla en meningsfull och kvalitativ verksamhet i fritidshemmet med tydlig struktur och utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter.
• Arbeta relationsskapande och skapa en trygg, inkluderande och tillgänglig lärmiljö där elevernas sociala utveckling och lärande står i fokus.
• Vara en del av fritidshemmets gemenskap där alla elever är allas ansvar, och där vi tillsammans stöttar varandra och utvecklar verksamheten som ett team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare fritidshem. Det är meriterande med erfarenhet från arbete i fritidshem.
Du har ett tydligt och relationsskapande ledarskap. I ditt arbetssätt tror du på samarbete och gemensamt ansvar för alla elever.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330880 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Grundskolan Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare 0346-886000 Jobbnummer
9955052