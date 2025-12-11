Lärare fritidshem Bosgårdsskolan
Mölndals kommun / Pedagogjobb / Mölndal Visa alla pedagogjobb i Mölndal
2025-12-11
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
Vi söker en engagerad lärare i fritidshem som vill arbeta på en skola där barnets bästa alltid står i centrum. På Bosgårdsskolan har vi ett helhetsperspektiv på elevens dag och samverkar utifrån varandras kompetenser, Som lärare i fritidshem hos oss är du delaktig i att utveckla den pedagogiska verksamheten och skapa en tydlig tråd genom hela elevens skoldag. Tillsammans med kollegor arbetar du för att utmana och stimulera elevernas lärande. Du kommer att arbeta i en kreativ fritidsverksamhet med sex avdelningar. Vi organiserar fritids i två team, F-1 samt 2-3, vilket skapar tydliga strukturer och goda möjligheter till åldersanpassade aktiviteter. Vårt fantastiska läge erbjuder goda möjligheter att använda närområdet i undervisningen. Med idrottsanläggningar, skog och stad på nära avstånd uppmuntrar vi till aktiviteter både inom och utanför skolans lokaler. Vi söker dig som har ett genuint intresse för hur lärande fungerar och som vill ingå i ett kompetent arbetslag med flera behöriga lärare i fritidshem. Här får du stora möjligheter att påverka arbetet utifrån gruppens behov och intressen. I rollen ingår även att samarbeta med vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande och välmående. Hos oss arbetar vi varje dag för att se varje elev och möta dem där de är - och skapa en trygg, varierad och strukturerad undervisningsmiljö genom hela verksamheten.
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter för elever i åk 2-3.
Arbeta med fritidshemmets mål enligt Lgr 22.
Skapa strukturer och rutiner som ger trygghet och delaktighet.
Leda grupper i både fria och styrda aktiviteter.
Arbeta tillsammans med klasslärare för att skapa helhet mellan skola och fritids.
Delta i planering, möten och utvecklingsarbete med arbetslaget.
Samarbeta med elevhälsa vid behov.
Kommunikation med vårdnadshavare kring elevernas behov och utveckling.
Vara rastvärd och bidra till en trygg utemiljö.
Tillsyn under övergångar, måltider och fria aktiviteter.Kvalifikationer
Du är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
