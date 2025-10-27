Lärare förskoleklass till Bårslövs skola
2025-10-27
Vi gör skillnad varje dag. Vill du göra skillnad tillsammans med oss? Vi söker vi nu en driven och engagerad lärarkollega med legitimation och behörighet i förskoleklass.
Om arbetsplatsen
På Bårslövs skola, den lilla skolan, arbetar vi för en vi-känsla och gemenskap. Vi utvecklar aktiva raster med rastaktiviteter för att skapa trygga raster där eleverna lär känna varandra över årskursgränserna. Vi satsar på språkutvecklande undervisning i alla ämnen och på fritidshemmet då språket ligger till grund för lärandet i alla ämnen. Hos oss möter du engagerade kollegor som tycker det är viktigt med nära relationer och glädje, vilket skapar den bästa motivationen för lärande. Vi vill att alla bidrar och tänker nya tankar och du förväntas att dela med dig kollegialt och bidra till verksamhetsutveckling. Tillsammans, utifrån våra olika kompetenser blir vi bäst för våra elever. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisning utifrån din behörighet och skolans behov. Med din erfarenhet och kompetens kommer tjänsten innebära ett nära samarbete med kollegor på lågstadiet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mentor för en grupp elever i förskoleklassen.
Ansvar för pedagogisk planering, undervisning, utvärdering, pedagogisk dokumentation och bedömningar.
Systematiskt arbete med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov i gruppen.
Skapa goda lärande- och tillgängliga lärmiljöer för eleverna, både i grupp och individuellt.
Arbetet i team sker både med kollegor i samma årskurs och i arbetslaget åk F-3. Vi skapar team där alla bidrar till helheten utifrån sina kompetenser, kollegialt stöttar varandra och delar med sig av kunskaper, idéer och tankar till förbättring.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskolelärare eller grundskolelärare med behörighet för förskoleklassen.
Har hög digital kompetens och engagemang att dela med dig till kollegor.
Har ett genuint intresse för elevernas lärande och är beredd att utmana dig själv i ditt lärande.
Skapar en varierad och inkluderande undervisning som gör skillnad för eleverna.
Möter eleverna där de befinner sig och genom att inspirera, motivera och anpassa, hjälper dem att utveckla sina kunskaper och sin sociala förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 251109
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Senast 260107
Varaktighet: 260612
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
