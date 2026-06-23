Lärare förskoleklass Skee skola
Strömstads kommun, Skee skola / Förskollärarjobb / Strömstad Visa alla förskollärarjobb i Strömstad
2026-06-23
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Skee skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 160 elever och ca 30 personal. Skolan är belägen i utkanten av centralorten Strömstad i ett naturskönt område med närheten till skogen.
Vår elevsyn är central där alla barn är allas barn och den ömsesidiga respekten skapar trygghet som är grunden för lärande. Hos oss får du kompetenta kollegor och det är korta beslutsvägar.
Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Lärare till Förskoleklass var med och ge barnen en trygg start på sin skolresa!
Var med och skapa en positiv, trygg och inspirerande start på skolans värld för våra yngsta elever. Till Skee skola söker vi nu en engagerad och legitimerad lärare till Förskoleklass. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där relationer, lärande och samarbete står i centrum.
Som lärare i Förskoleklass arbetar du tillsammans med en erfaren kollega för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att utvecklas, lära och trivas. Tillsammans planerar, genomför och följer ni upp undervisningen utifrån läroplanen och en gemensam pedagogisk planering.
I uppdraget ingår även dokumentation, bedömning och nära samarbete med vårdnadshavare. Vi använder Vklass som digital plattform för kommunikation och dokumentation.
Därför ska du välja oss!
På Skee skola möts du av engagerade kollegor, ett gott samarbete och en organisation som värdesätter både elevernas och medarbetarnas utveckling. Vi arbetar utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade mål:
• Tillgängliga lärmiljöer för alla elever
• Elevers lika möjligheter att lyckas
• Kollegialt lärande och professionell utveckling
• En hållbar och långsiktig organisation
• Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling med fokus på tillgänglig lärmiljö och effektiv undervisning, så att varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare för Förskoleklass.
Du är en trygg och positiv vuxen som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling och ser styrkan i att samarbeta med andra.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete
• Anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar
• Är lugn, stabil och skapar trygghet i klassrummet
• Är flexibel, lösningsfokuserad och har ett positivt förhållningssätt
• Kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift
• Det är meriterande om du har utbildning i svenska som andraspråk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet eftersom vi vet att rätt person gör stor skillnad för våra elever och vår verksamhet.
Vi startar tillsammans 11 augusti 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Registerutdrag från belastningsregistret krävs före anställning.
Varmt välkommen till Skee skola!
Tillsammans skapar vi en trygg, lustfylld och utvecklande start på elevernas skolgång. Vi ser fram emot att lära känna dig och höra vad just du kan bidra med hos oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332481/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Skolvägen 5 (visa karta
)
452 60 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Skee skola Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526 - 190 00 Jobbnummer
9974139