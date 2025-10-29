Lärare Försäljning och Serviceutbildning
2025-10-29
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Tjänsten är en deltidstjänst inom vår komvux utbildning med inriktning Försäljning och Service. Som lärare inom denna utbildning ansvara du och dina kollegor för planering, undervisning och efterarbete inom kurserna Administration, Praktisk marknadsföring, Handel och hållbar utveckling, Affärskommunikation, Personaladministration, Ledarskap och organisation, Information och kommunikation. Ni arbetar tillsammans som ett team med både undervisning och APL anskaffning och trepartssamtal. Förutom kollegorna på plats i Solna tillhör ni ett kontaktnätverk av andra lärare inom samma ämnen på andra Astar enheter i Sverige.
På vår enhet i Solna arbetar i dagsläget ca 40 lärare ledda av rektor, bitr rektor och verksamhetschef.
Vi söker dig som brinner för eleverna lika mycket som vi! Som går till arbetet för att hjälpa eleven att ta nästa steg i livet, tro på sig själv och våga utmana sig själv genom studier och utveckling. Vi ser helst att du har lärarlegitimation för dessa kurser och tidigare erfarenhet av undervisning för vuxna eller gymnasiet. Men framför allt delar vår värdegrund i att vi är här för elevens skull och att höga förväntningar på både dem och oss själva är nyckeln till framgång.
Det kan finnas möjlighet till utökning av tjänsten under 2026.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vi rekryterar löpande så vänta inte.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar!
