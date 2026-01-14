Lärare/föreläsare konst- och kulturhistoria
2026-01-14
Lärare/föreläsare konst- och kulturhistoria
Solviks folkhögskola ligger 1,5 mil norr om Skellefteå och har cirka 200 deltagare och ett fyrtiotal engagerade medarbetare. Hos oss arbetar lärare, stödpersoner, administrativ personal, fastighetsskötare samt restaurang- och städpersonal. Vårt internat har plats för över 60 boende.
Solvik är en rörelseanknuten folkhögskola som på kristen värdegrund och utifrån regeringens uppdrag erbjuder en god pedagogisk miljö som stimulerar individer och grupper till utveckling, bildning och lärande.
Tjänsten innebär att undervisa och föreläsa i konsthistoria och kulturrelaterade ämnen främst inom våra konstkurser, men kan också innebära inslag i andra kurser. Vi värdesätter en pedagogik som bygger på dialog, nyfikenhet, samarbete och öppenhet för varandras perspektiv och erfarenheter. Som en del av vårt lärarlag får du möjlighet att inspirera, skapa och bidra till en levande folkbildningsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som
· Har en dokumenterat gedigen kunskap inom konst- och kulturhistoria, på högskolenivå eller motsvarande.
· Är solidarisk med Solviks värdegrund och har en kunskapssyn som betonar helhet och livskunskap.
Meriterande om du
· Är utbildad lärare, helst med folkhögskollärarexamen.
· Har erfarenhet av att föreläsa för/undervisa vuxna.
Är du intresserad av att möta människor i deras växande, samt har vilja och förmåga att entusiasmera? Då kan du vara den person vi söker.
Anställningsvillkor
Varaktighet: Tillsvidare, efter 6 månaders provanställning
Omfattning: Deltid, 40 %
Anställningsform: Ferieanställning
Tillträde: 13 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Lön: Efter överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 31 mars 2026
Rektor Andreas Berglund, 0910-73 20 20
Kursföreståndare för Konstkurserna, Åsa Wallmark 070-278 85 09
Lokal facklig kontaktperson, Sveriges Lärare, Katarina Eriksson, 0910-73 20 21
Ansökan med personligt brev och CV skickas till: info@solviksfolkhogskola.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@solviksfolkhogskola.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare konst- kulturhistoria".
Detta är ett deltidsjobb.
http://www.solviksfolkhogskola.se
Frostkåge 105
)
934 92 KÅGE
Solviks Folkhögskola, Stift Kontakt
Rektor
Andreas Berglund andreas.berglund@solviksfolkhogskola.se 0910-73 20 20
9683861