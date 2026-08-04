Lärare för mellanstadiet till Säröskolan
Kungsbacka Kommun / Grundskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla grundskollärarjobb i Kungsbacka
2026-08-04
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Rollen som lärare hos oss
I rollen som mellanstadielärare hos oss kommer du att undervisa i svenska, engelska, matematik samt SO och NO. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanens mål.
Du blir en viktig del av arbetslaget där ni samarbetar för att skapa en trygg, utvecklande och välfungerande lärmiljö för eleverna. I ditt uppdrag bidrar du med dina kunskaper, erfarenheter och idéer för att skapa en undervisning som är både stimulerande och utmanande. När du börjar hos oss får du stöd i din introduktion och blir en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för elevernas bästa.Publiceringsdatum2026-08-04Profil
Som person är du relationsskapande, lyhörd, engagerad, ansvarsfull och en fena på att samarbeta. Du har förmåga att ta hänsyn till individuella förutsättningar och får elever att växa. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och är trygg i lärarrollen. och känner en stolthet för ditt arbete. Vi vill att du ser på ditt uppdrag som utvecklande, relationellt, viktigt och utmanande. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet i svenska, engelska och matematik för årskurs 4-6
Det är meriterande om du har:
behörighet i SO och NO för årskurs 4-6
Läs gärna mer om oss
Särö skola | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 18 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Västra Särövägen 27 (visa karta
)
429 42 SÄRÖ Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Patricia Hasselfors 0300-835455 Jobbnummer
10020461