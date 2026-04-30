Lärare för årskurs 1-3 till Novaskolan
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Novaskolan resursskola är en liten, anpassad skolenhet för elever i årskurs F-6. Här arbetar vi nära eleverna - i en miljö med hög personaltäthet, tydliggörande pedagogik och struktur samt stort fokus på relationer, energihushållning och trygghet.
Vår verksamhet bygger på frivillig placering efter ansökan från vårdnadshavare och en noggrann bedömning utifrån elevens behov. I vårt team som vi nu vill utöka ingår både lärare och socialpedagog, och teamet leds av en rektor.
Vi driver också en akutskoleverksamhet, där vi med kort varsel tar emot elever från andra skolor under en begränsad period. Målet är att erbjuda en stabil och trygg miljö där elever får möjlighet att landa, reflektera och hitta tillbaka till sin skolgång.
Oavsett uppdrag präglas vår verksamhet av ett salutogent synsätt, där vi utgår från det som fungerar, lyfter elevens styrkor och skapar förutsättningar för utveckling - både i och utanför klassrummet. Tillsammans skapar vi en trygg, utvecklande och meningsfull skolvardag för våra elever.
Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt. Du blir en del av ett team som brinner för att skapa en skola där varje elev får känna sig sedd, förstådd och viktig.
Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du tillsammans med socialpedagog och kollegor för att:
* planera och genomföra undervisning utifrån grundskolans läroplan
* utveckla lärmiljöer och lärsituationer som främjar trygghet, delaktighet och lärande
* ge socialt stöd på individ- och gruppnivå
* samverka nära med vårdnadshavare och andra aktörer
I vårt team ges all personal möjlighet att arbeta flexibelt och kreativt, med stort utrymme för att påverka och utveckla verksamheten. Uppdragen kan innebära tillsyn och undervisning utanför elevernas ordinarie skoltid, beroende på elevernas behov.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa inom årskurserna 1-3.
Vi behöver dig som är:
nyfiken, lösningsinriktad och trygg i din yrkesroll
relationsskapande och prestigelös, med ett lågaffektivt förhållningssätt
engagerad i skolutveckling och specialpedagogiska frågor
övertygad om att alla elever har rätt och möjlighet att lyckas och utvecklas
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer
* erfarenhet av arbete utifrån grundskolans styrdokument
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322757/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
343 23 ÄLMHULT
Kontakt
Rektor
Camilla Svensson camilla.svensson@almhult.se 0476-55120
