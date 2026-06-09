Lärare för åk 4-6 till Toleredsskolan F-9
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Är du en engagerad lärare som vill göra skillnad? Tror du också på kraften i samarbete, elevaktivitet och ett lärande tillsammans? Då kanske du är Toleredsskolans nya lärare.
Vi är en F-9 skola med cirka 700 elever och cirka 100 medarbetare. Här sker inspirerande möten där vi utvecklas genom delaktighet, lärande och kunskap. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där eleven ska utvecklas, lära sig och må bra.Dina arbetsuppgifter
Toleredsskolan söker nu en mellanstadielärare med bred behörighet men främst för undervisning i svenska, svenska som andraspråk och SO i två klasser i åk 6. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.
Det kooperativa lärandet är en naturlig del av din undervisning. Genom det kooperativa lärandet lär eleverna tillsammans genom strukturerat samarbete där alla är delaktiga och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande. Arbetssättet stärker både kunskapsutveckling och sociala förmågor genom dialog, samarbete och gemensam problemlösning. I det kooperativa lärandet är du trygg.
Vi erbjuder en öppen, utvecklande och trivsam arbetsgemenskap. Vi ser detta, tillsammans med goda relationer, som en viktig förutsättning för en bra skolgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO, svenska, svenska som andraspråk i åk 4–6. Det är meriterande om du har behörighet i ytterligare ämnen.
Du är även väl förtrogen med skolans styrdokument och har en förmåga att leda och variera undervisningen för att skapa lust till lärande.
Vi ser att du är lösningsinriktad, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt och synsätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Genom strukturer som skapar delaktighet och engagemang bidrar du till att alla elever utvecklas och lyckas.
Intervjuer kommer att påbörjas redan under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Carina Blixt carina.blixt@grundskola.goteborg.se 031-3675932 Jobbnummer
9954991