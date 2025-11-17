Lärare F-6 till Grythyttans skola
Hällefors kommun / Grundskollärarjobb / Hällefors Visa alla grundskollärarjobb i Hällefors
2025-11-17
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hällefors kommun i Hällefors
, Örebro
eller i hela Sverige
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välbefinnande.
• En personlig mentor för nya kollegor, som stöttar din utveckling.
- Möjligheter till kontinuerlig fortbildning och utbildning för din personliga utveckling.
- Möjlighet till att få hjälp att hitta boende.
Beskrivning
Inför vårterminen 2026 söker vi nu en engagerad grundskollärare F-6 till årskurs 1 på Grythyttans skola för ett vikariat från 2026-01-07 till 2026-06-30. Hos oss möts du av ett gott arbetsklimat där vi värdesätter våra medarbetares kompetens och ger utrymme för både personlig och professionell utveckling. Skolan har en väl fungerande elevhälsa och vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och trivsam miljö för alla elever.
Grythyttans skola är en F-6-skola med cirka 130 elever och är belägen i vackra Grythyttan i Hällefors kommun. Vi satsar på språk- och kunskapsutveckling samt NPF-utbildning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever.
Arbetsuppgifter
Som grundskollärare för årskurs 1 kommer du att:
- Planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
- Arbeta nära dina kollegor för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för eleverna.
- Vara en tydlig ledare i klassrummet och skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Arbeta medvetet språkstimulerande och skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.
- Anpassa undervisningen efter elevers behov och främja deras lärande och utveckling.
- Du kommer att arbeta i ett engagerat arbetslag som tillsammans bidrar till en positiv lärmiljö och en god arbetsgemenskap.
Kvalifikationer
- Vi söker dig som är utbildad grundskollärare för årskurserna F-3 med lärarlegitimation.
- Du bör vara väl insatt i skolans styrdokument och ha förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Vi vill att du har:
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- En tydlig och trygg ledarskapsförmåga i klassrummet.
- Flexibilitet och en positiv inställning till förändringar och nya situationer.
- Engagemang för undervisning och förmåga att inspirera både elever och kollegor.
- God samarbetsförmåga och en lösningsfokuserad inställning.
- Saknas behöriga sökanden tittar arbetsgivaren på möjligheten för att till tjänsten anställa obehörig, som bedöms lämpliga för arbetet, tidsbegränsat enligt skollagen.
Villkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid. Efter vikariatets slut kan en tillsvidareanställning bli aktuell för dig som har grundskollärarexamen F-6 och bedöms ha rätt personlig lämplighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att kunna bli anställd. Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan eller ta med dem till intervjun.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2025/100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Arbetsplats
Grundskola, F-6 Grythyttan Kontakt
Ulrika Johansson 0591-64239 Jobbnummer
9607544