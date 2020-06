Lärare F-6 sökes till Västra Berga skola - Helsingborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Helsingborg2020-06-11Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Om arbetsplatsenVästra Berga skola är F-9 skola med grundsärskola och träningsskola. Vi har 340 elever och 78 medarbetare. Vi är en resursstark skola med en vilja och förmåga att förändra och utveckla vår verksamhet.Vi på Västra Berga skola ser oss tillhöra ett globalt sammanhang där vår verksamhet präglas av allas lika värde. Med tillgänglig lärmiljö, demokratiskt förhållningssätt och samhörighet skapar vi förutsättningar för ett hållbart lärande. Detta kännetecknas av elevernas lust att lära som vi skapar genom delaktighet, höga förväntningar och ett tydligt sammanhang.På Västra Berga anser vi att kommunikation är en förutsättning för tillgänglig lärmiljö, likvärdig utbildning och social gemenskap. Eleverna utvecklar sin egenart i ett kommunikativt sammanhang. Kommunikation är därför inte bara ett medel utan ett mål för verksamheten.Västra Berga skola ligger på gångavstånd från Maria Station och stadsbussen stannar strax utanför skolan.Vi har en ny skolbyggnad som vi har flyttat in, där bl.a bibliotek, café och matsal finns. Vi har renoverat andra lokaler på skolan och en ny fritidshemsdel har inretts.2020-06-11Söker du nya utmaningar och vill arbeta på en skola där alla får vara med och påverka och där man utvecklas och lär av varandra?Västra Berga söker nu en lärare F-3 till våra elever på lågstadiet. Du kommer under läsåret 20/21 arbeta i förskoleklassen. Som pedagog ska du genomföra planeringar, undervisning, utvärdering, pedagogisk dokumentation, mentorskap, kontakt med vårdnadshavare och samarbeta med arbetslag och andra. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.Här välkomnas du till en arbetsplats med god stämning, där man får lov att utgå från sig själv som pedagog och där man värnar om allas lika värde. IKT är sedan länge en naturlig del av vårt arbete.Din undervisning tar utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter samtidigt som du kontinuerligt utmanar eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäcker. Du erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.Är du legitimerad lärare med behörighet i F-3 eller F-6 med behörighet i Sv och Ma, det är starkt meriterande om du har behörighet i fler ämne. Du som söker nya utmaningar eller ska påbörja din resa som legitimerad lärare och vill arbeta på en skola där alla får vara med. Vi precis som du drivs av att påverka, utvecklas och lära av varandra. - Välkommen till oss!Övrig informationSista dag att ansöka är 200621Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidTillträdesdatum: 200810Antal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-21Helsingborgs kommun5260783