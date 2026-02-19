Lärare F-6 Ljunghaga skola, Holsljunga
2026-02-19
Ljunghaga skola är en liten F-6-skola i lantlig och mycket rofylld miljö, där närheten till naturen genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar i små elevgrupper, vilket skapar en varm och familjär atmosfär och ger goda möjligheter att se varje elev och bygga trygga relationer.
Skolans pedagogiska inriktning betonar kreativitet, variation och ett lärande som väcker nyfikenhet och lust. Hos oss får elever utforska, pröva och tänka själva - och du som lärare får utrymme att arbeta praktiskt, tematiskt och fantasifullt för att stimulera deras upptäckarglädje.
Vi arbetar med analoga metoder som grund, och digitala verktyg används sparsamt och med tydligt syfte. Skolans omgivningar - skog, ängar, sjöar och gårdsmiljö - ger goda möjligheter till utomhuspedagogik och verklighetsnära undervisning.
Arbetslaget har ett nära och kontinuerligt samarbete, och stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och en vilja att bidra till helheten. Alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar för att möta elevernas behov av tillhörighet, trygghet och uppskattning. Vi söker därför dig som trivs i en verksamhet där relationer, samarbete och gemensamt ansvarstagande står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Undervisa enligt läroplan, kursplaner och timplan
Planera, genomföra och följa upp undervisning med fokus på analoga metoder
Använda skolans utomhusmiljö som en naturlig del av undervisningen
Skapa struktur, arbetsro och goda relationer i klassrummet
Anpassa undervisningen för grupper med blandade åldrar
Vara mentor och delta i skolans gemensamma utvecklingsarbeteKvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet för årskurs F-6
Erfarenhet av undervisning i grupper med blandade åldrar är meriterande
Erfarenhet av praktiskt, varierat och elevnära arbetssätt är meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat och relationsskapande, samt i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och som har ett tydligt intresse för kreativa och analoga undervisningsmetoder. Du trivs med att arbeta i mindre skala, nära naturen, och du värdesätter ett nära samarbete i arbetslaget.
Vi erbjuder
Lantlig och trygg skolmiljö med små elevgrupper
Möjlighet att påverka och utveckla skolans arbetssätt
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
En skola i utveckling med engagerade vårdnadshavare och tydlig pedagogisk riktning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: info@ljunghagaskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holsljunga Friskola AB (svb)
(org.nr 559234-6471)
512 64 HOLSLJUNGA Arbetsplats
Holsljunga Friskola AB svb Kontakt
Tf rektor
Mathilda Finnstedt mathilda.finnstedt@ljunghagaskola.se 0763151833 Jobbnummer
9753310