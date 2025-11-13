Lärare F-6
2025-11-13
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Vi söker nu en Lärare F-6 till Brännaregårdsskolan som är vår F-6 skola med fritidshem i norra centralorten Olofström.
Brännaregårdsskolan ligger i en fantastisk miljö, inbäddad i bokskogen i ett naturskönt område. Närheten till naturen är en naturlig del av skolgården som stimulerar till kreativitet och skapande bland stenar, träd och buskar. På skolan går ca 395 elever och här arbetar ca 50 medarbetare.
På Brännaregårdsskolan arbetar personalen i årskursteam, där pedagogerna undervisar eleverna efter behörighet och intresse, vilket skapar förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse genom samarbete och sambedömning mellan pedagogerna. Genom att ta vara på varandras kompetenser, blir vi mer flexibla och har möjlighet att utveckla våra elever framåt i sin kunskapsutveckling. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. TEAMarbetet präglas av en VI - känsla och att vi har en helhetsbild av eleverna från klockan 6.30 till 18.30 - Ett hus allas elever. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med elever i behov av särskilt stöd. Arbetet innebär att du planerar lärprocesserna och genomför, följer upp och utvärderar undervisningen med förankring i läroplanen.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas behov. Du har ett inkluderande synsätt, där du anpassar lärmiljön för alla elevers bästa. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. Du skapar kreativitet, nyfikenhet och på ett lekfullt och lustfyllt sätt, med lärande i fokus.Kvalifikationer
- Legitimerad lärare F-6,
- Lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Dina personliga egenskaper
Du är trygg och ansvarstagande i din ledarroll och skapar förutsättningar för lärande genom struktur och tydlighet. Du är flexibel i din undervisning och planerar den för elever som ligger på olika nivåer i olika stadier. Du tycker om att samarbeta och du är bra på att bygga goda relationer med både barn och vuxna. Du har lätt för att behålla lugnet i utmanande situationer där det krävs att du är lösningsfokuserad. Samarbete med övriga teamet kring eleverna är mycket viktigt.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande rekrytering. Skicka in din ansökan så snart du kan!
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
